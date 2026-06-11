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「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第23回

ロボットが光ケーブルを“自動配線”するスゴイやつだった

このラック、黄色すぎるぞ!?　ShowNetでひときわ目立つ、ケーブルまみれのコレは??

2026年06月11日 14時45分更新

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

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　圧倒的、黄色……！　

　幕張メッセで6月12日まで開催されているInterop Tokyo 2026。同イベントの最大の目玉が、出展企業のネットワーク機器を相互接続して、実際の会場ネットワークを構築・運用する「ShowNet」です。稼働中の機器がテーマごとに収められたサーバーラックが並ぶ中、ひときわ異彩を放つラックを見つけました。

　このラックだけ黄色い……！ 近づいてみると、黄色い塊はすべて光ケーブルであり、その大半が1つの機器につながっているのがわかります。

　この機器の正体は、オーストラリアのベンダーXENOpticsの「XSOS-576DLC」。光ケーブルの“全自動配線”を可能にする「ロボットパッチパネル」と呼ばれる製品です。

　具体的には、筐体に内蔵されたロボットが、物理的に光ケーブルをつなぎ替え、リモートで光配線を切り替えられる……という光スイッチです。接続できる光ケーブルの数は、なんと最大288本！

XSOS-576DLC（センコーアドバンスのブースより）

　昨年のShowNetでも注目を集めたこの製品。それもあってか、カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズの第4弾（2026年6月11日発売開始）でミニチュア化されています。

ミニチュア版では最大32本LANケーブルを接続できる

　なお、XSOS-576DLCをはじめとするXENOpticsのロボットパッチパネルは、日本の正規代理店であるセンコーアドバンスのブース（小間番号：6A16）にも展示されています。同社担当者に聞いた、扱うようになった経緯やXSOS-576DLCの特徴、ユースケースなどは、あらためて別記事でご紹介する予定です。

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