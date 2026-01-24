セガは1月23日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.3.1のアップデートを実施。

今回のアップデートでは新都市「秋葉原」が解放されたほか、都市生活で「メイド喫茶」に行けるようになるなど、遊びの幅が広がっている。

また、新たな★5怪盗として「道玄坂 琉七」が登場。「道玄坂 琉七」と新都市「秋葉原」を探索する特別なイベントや、期間限定のパズルゲームイベントも開催するので、ぜひ楽しもう。

秋葉原でのリアルコラボレーションも実施されるので、こちらもお見逃しなく。

■新都市「秋葉原」解放！

「秋葉原」では、新たなアルバイト先として「コンセプトカフェ」が登場するほか、都市生活にて訪問可能な「メイド喫茶」でイベントが楽しめる。

また、ゲームセンターではクレーンゲームがプレイ可能に。所持金を使用してチャレンジすると、期間限定で登場する「ジャックフロスト・ミニ」などを始めとした「ぬいぐるみ」が獲得できる。

手に入れたぬいぐるみは、主人公の自宅で“ディスプレイ”に飾ることが可能だ。

■新たな★5怪盗「道玄坂 琉七」が登場！

新★5怪盗「道玄坂 琉七」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。PICKUP怪ドル契約“わんわんるーな！”の開催期間は、2026年2月13日10時59分まで。

▼★5怪盗「道玄坂 琉七」（コードネーム：ハウラー）

敵の弱体化を得意としており、火炎、疾風、氷結、電撃属性や意識奏功の攻撃に対しては追加の弱体効果を得られる上、攻撃力も上昇する。

また、★5武器を装備することで弱体効果が強化されるほか、味方が火炎、疾風、氷結、電撃属性または意識奏功のスキルを使用した際にはさらに強化される。

それらが得意な味方と組みあわせることで、弱体化能力が最大限に発揮され、味方の火力を大幅に引き上げることが可能だ。

■イベント“秋葉原ミステリーマップ”開催！

「道玄坂 琉七」と「秋葉原」を探索して「謎解きシート」の全ミッションクリアを目指そう。イベントでは、達成したミッションに応じて契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」や運試しコンテンツ“祈願”に使用できる「神楽鈴」、育成素材などが獲得できるほか、パズルを完成させるためのキーワードが獲得できる。

キーワードを獲得していくと用意されたイベントストーリーが楽しめたり、全キーワードを集めてパズルを完成させると特別な主人公の衣装「手作りシチくんバッグ」がゲット可能だ。

また、期間中のイベントミッション達成で「自在結晶」などの報酬が獲得できる。開催期間は、2026年2月5日10時59分まで。

※本イベントはプレイヤーランク15、かつ「道玄坂 琉七」のシナジー解放後にご参加いただけます。

※イベント期間終了後、“秋葉原ミステリーマップ”はサブミッションとなり、引き続きプレイ可能となります。

■期間限定イベント“ロボティックチャレンジ”登場！

シャドウ「ベッサー」がMCを務める異世界の生放送番組“ロボティックチャレンジ”で2つのモード“パズロボ”“バトロボ”を攻略し、豪華報酬を手に入れよう。開催期間は、2026年2月5日10時59分まで。

【パズロボ】

規定のターン内に「キングロボット」をハッキングポイントに導くとクリアとなるパズルゲーム。チャレンジ目標を達成してクリアすると、星評価を獲得できる。

獲得した星評価に応じて、「自在結晶」やイベント専用アイテム「TVショーポイント」、“バトロボ”で使用するアイテム「ドローン戦闘機」や「戦術チップ」などを獲得可能だ。

【バトロボ】

“パズロボ”で獲得したアイテムを装備して戦う、バトルステージ。「ドローン戦闘機」や「戦術チップ」など、装備したアイテムによりさまざまな特殊効果が発動する。

クリアした難易度に応じて、「自在結晶」や「TVショーポイント」などの報酬を獲得できる。

獲得した「TVショーポイント」は、「番組グッズショップ」にて「プラチナミリコイン」や「回帰の切り札」「ゴールドチケット」などの豪華報酬と交換可能。

また、“パズロボ”や“バトロボ”をクリアすると、オーディエンスからコメントが届く場合があり、閲覧すると報酬として「自在結晶」が獲得できる。

※本イベントはプレイヤーランク20よりかつ、ミッション“ロボティックチャレンジ”をクリア後にご参加いただけます。

■Ver.3.1アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！

さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.3.1」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると契約で使用可能な「プラチナチケット」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中。

また、上記に加えてアップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.3.1アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.3.1」視聴の感謝として、「自在結晶」×300をプレゼント。合計で「自在結晶」×600が手に入る。

ログインボーナス、アップデート記念、公式放送プレゼント配布の期間はともに、2026年2月5日10時59分まで。

■「ペルソナ」シリーズ30周年記念特設サイトを公開中！

「ペルソナ」シリーズは、2026年に30周年を迎える。これを記念し、30周年期間中には新グッズやイベントなど、さまざまなお楽しみ企画を用意している。

特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記氏による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しているほか、グッズやイベントの情報を掲載中なので、ぜひアクセスしてチェックしよう。

▼『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

■『P5X』ハーフアニバーサリーの情報をまとめたスペシャルサイトも公開中！

ゲーム内のイベント情報はもちろん、リアルでのコラボレーション施策など、ハーフアニバーサリーに関する情報を網羅したスペシャルサイトを公開中。各施策の開催にあわせて今後も更新していくので、ぜひチェックしよう。

▼『P5X』ハーフアニバーサリースペシャルサイト

https://p5x.jp/lp/