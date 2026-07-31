代里海岸に広がるサメの怨霊の噂とは？

セガは7月31日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）で配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.4.6のアップデートを実施。今回のアップデートでは夏イベント“お憑かれSUMMERシャーク！ 恐怖！？ シャドウ・シャークVS潮騒の怪盗団”を開催するほか、新★5キャラクターとして「海夕・サマーウェーブ」が登場している。

イベントや施策の詳細は、公式サイトを確認してほしい。

▼Ver4.5＆4.6アップデートを紹介した公式放送はこちら！

https://youtu.be/D0RQ1UFEED4

■夏イベント“お憑かれSUMMERシャーク！ 恐怖！？ シャドウ・シャークVS潮騒の怪盗団”を開催！

イベント期間中、海の家を経営しながら、代里（しろさと）海岸をめぐる噂を解明していくストーリーを楽しめる。海釣りクルーズやボスバトルが追加され、仲間と一緒に海釣りするとイベントストーリーが解放される。

イベントを進行させ、ショップの交換用アイテムや「自在結晶」などの報酬を手に入れよう。開催期間は、2026年8月13日10時59分まで。

【ストーリー あらすじ】

主人公が代里海岸の海の家でバイト中であることを知った海夕。水着を新調して急きょ現地へと駆けつけるが、そこで水着姿の美波や素羽たちに囲まれる主人公の姿を見てしまう！ 海夕の誤解を解き、一緒に夏の海を楽しむ主人公たちだったが、代里海岸には“サメの怨霊”にまつわる噂がじわじわと広がりつつあった……

■新たな★5キャラクター「海夕・サマーウェーブ」が登場！

新たな★5キャラクターとして「海夕・サマーウェーブ」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。「PICKUP怪ドル契約“あわいろマリンジュエル”」の開催期間は、2026年8月13日10時59分まで。

▼ピックアップ ★5「海夕・サマーウェーブ」

氷結属性／支配ロールの★5キャラクター。ダウンや行動異常を防ぐ領域を張りながら追撃を行い、追撃するほど威力が上がる強力なフィニッシュにつなげていく攻撃型のキャラクターだ。

■「鹿野 苺」シナジーストーリーが追加！

新たなシナジーキャラクター「鹿野 苺」が登場。少し不思議な雰囲気が漂っている彼女とどのような物語が展開するのか、お楽しみに。

【ストーリー あらすじ】

吉祥寺の揚げ物屋でメンチカツの最後の1個を購入した主人公。すると、後ろに並んでいた少女はショックのあまり深く落ち込んでしまう……。 見かねた主人公がメンチカツを譲ると、少女は一転して大感激。 「こ、こ、こ、これは！ 苺の大好きなアニメと同じ展開！」 苺という名の少女は、主人公を「運命の王子様」と呼び始める。風変わりな少女は、声優としても活動しているようで……。

■キャンペーン情報

・ログインボーナス

期間中に6日間ログインすると、ログインボーナスとして武器補給で使用できる「プラチナミリコイン」が合計で7枚手に入る。開催期間は、2026年8月13日10時59分まで。

・ルフェルからデイリー結晶支援

8月1日より、期間中のログインで最大で「自在結晶」1600個をプレゼント。これから本作を始める人も、ぜひ活用しよう。開催期間は、2026年8月1日5時～9月1日4時59分まで。

・「ボトルギフト」プレゼント

「ボトルギフト」プレゼントでは、“啓示”に関するアイテムが入ったギフトセットと、“契約”で使用できるアイテムの中から、1つずつを入手可能。開催期間は、2026年8月13日10時59分まで。

・公式放送プレゼント

アップデートと公式放送視聴の感謝を込めて、合計で「自在結晶」600個をプレゼント。配布期間は、2026年8月13日10時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）