MacBook Air（M5）がセールで1万7000円引き！持ち運びに最適な13インチ＆1TBモデル

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MacBook Air M5は、2026年3月に発売された最新ノートブック。Amazonでは、シルバーの1TBモデル（メモリ16GB）が26万1414円で販売されています（8月7日現在）。参考価格より約1万7000円ほど安いです。

薄型・軽量のファンレスボディに10コアCPU/10コアGPUを備え、より高速な処理性能と「Apple Intelligence」などのAI機能を快適にこなすパフォーマンスを実現。

10億色対応のLiquid Retinaディスプレイや最大18時間のロングバッテリーを誇り、高画質な12MPカメラやWi-Fi 7にも対応した最新のモバイルノートです。容量も1TBとたっぷりあり、いくらファイルをダウンロードしても安心です。

M5チップ搭載で圧倒的な処理性能とパワフルなAI機能

より高速なCPU/GPUに加え、高速なNeural EngineとNeural Acceleratorsを搭載。クリエイティブなワークフローからAIツールまで軽快にこなします。

充電の手間を減らす最大18時間のロングバッテリー

持ち運びにも最適な1.23kgの軽量ファンレス設計ながら、1日中残量を気にせず仕事や動画視聴、勉強に集中できる大容量バッテリーを搭載。

高機能カメラ＆最新ワイヤレス規格に対応

被写体を追従するセンターフレーム機能付きの12MPカメラを内蔵。さらにApple N1チップによりWi-Fi 7やBluetooth 6といった最新規格にも対応しています。

まとめ：軽くてパワフルな構成

おすすめしたいのは、「軽さと性能を両立したい人」です。取り回しやすいサイズ感の13.6インチで非常に軽量かつパワフル、長時間バッテリーまで備えており隙がありません。

M5の処理性能に加えて、メモリ16GBで作業もサクサク。1TB SSDでデータ保存にも困りにくい。本モデルは、「Airの軽さは欲しいけれど、安い構成で我慢して数年後に後悔したくない」人にちょうどいい構成といえるでしょう。ぜひ売れ筋の本モデルを検討してみてください。