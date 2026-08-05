体感マイナス20度で猛暑対策！ ミズノの超軽量・晴雨兼用日傘が20％オフ

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-20 UMBRELLA UL（トゥエンティアンダー アンブレラ UL）は、MIZUNOが販売する折り畳み日傘。Amazon.co.jpでは、5280円（20％オフ）で販売中です（8月4日現在）。

本製品は、ダブルシェード（2重生地）構造により体感温度最大-20℃の優れた遮熱性能を実現した晴雨兼用折りたたみ日傘です。

UVカット率・遮光率とも100％を誇り、強い日差しから肌を守ります。中棒の強度を高めた5本骨構造で耐久性を向上。重さ約165〜175g、収納時約21cmと軽量・コンパクトで、バッグに常備しての通勤やアウトドアに最適です。

ダブルシェード構造で体感温度最大-20℃の強力遮熱

2重生地構造によって熱を効果的に遮断し、猛暑の中でも木陰のような涼しさを提供。UVカット率・遮光率も100％で紫外線から徹底ガードします。

重さ約165gの超軽量コンパクト設計

折りたたみ時の長さは約21cm、重量は約165g（ネイビー）/ 約175g（ホワイト）と非常に軽量。カバンに入れて毎日持ち歩いても負担になりません。

突然の雨にも使える晴雨兼用

従来モデルより中棒の径を太くし安定感を向上。しなやかなFRP（繊維強化プラスチック）骨で風を受け流す耐久設計に加え、高い防水性で急な雨にも対応します。

まとめ：猛暑対策にコレ！

おすすめしたいのは、「この夏に外出を予定している人」です。年々熱くなる酷暑の日本。日傘はすでに女性だけでなく男性にも必需品と言える道具になっています。

晴雨兼用なので、普通の折り畳み傘と使い分ける必要がないのもポイント。デザインはシンプル、機能は十分。まるで木陰のような日陰をいつでもどこでも作れる猛暑対策の必須アイテム。ぜひ購入を検討してみてください。