スクウェア・エニックスは7月16日、『FINAL FANTASY RESONANCE』（ファイナルファンタジー レゾナンス）のNintendo Switch 2／Nintendo Switchダウンロード版の予約を開始。価格は通常版が7678円、デジタルデラックスエディションが9878円だ。

ゲームの発売日は、2026年10月22日予定（Steam版は10月23日予定）。プラットフォームは、上記の2機種に加え、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）。

パッケージ通常版の価格は、ダウンロード版と同じく7678円。スクウェア・エニックスe-STORE数量限定のコレクターズエディションは2万5500円となる。

また、最新のトレーラーを公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼予約はこちら！

●Nintendo Switch 2

通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117102

デジタルデラックスエディション（DDXE）：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000035972

●Nintendo Switch：

通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117095

DDXE：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000035966

▼2nd トレーラー

https://youtu.be/IFqpz8GHmKk

公式サイトではパッケージ版やダウンロード版の予約特典、デラックス版の内容物など詳しく掲載しているので、こちらもチェックしよう。

●公式サイト

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

発売日：2026年10月22日 ※PC（Steam）版は10月23日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：9878円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。

CERO：C（15才以上対象）