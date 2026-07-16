2ndトレーラーも公開！
『ファイナルファンタジー レゾナンス』Switch 2／Switchダウンロード版が本日より予約開始！
スクウェア・エニックスは7月16日、『FINAL FANTASY RESONANCE』（ファイナルファンタジー レゾナンス）のNintendo Switch 2／Nintendo Switchダウンロード版の予約を開始。価格は通常版が7678円、デジタルデラックスエディションが9878円だ。
ゲームの発売日は、2026年10月22日予定（Steam版は10月23日予定）。プラットフォームは、上記の2機種に加え、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）。
パッケージ通常版の価格は、ダウンロード版と同じく7678円。スクウェア・エニックスe-STORE数量限定のコレクターズエディションは2万5500円となる。
また、最新のトレーラーを公開しているので、あわせてチェックしてほしい。
▼予約はこちら！
●Nintendo Switch 2
通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117102
デジタルデラックスエディション（DDXE）：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000035972
●Nintendo Switch：
通常版：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117095
DDXE：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000035966
▼2nd トレーラー
https://youtu.be/IFqpz8GHmKk
公式サイトではパッケージ版やダウンロード版の予約特典、デラックス版の内容物など詳しく掲載しているので、こちらもチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY RESONANCE（ファイナルファンタジー レゾナンス）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）
発売日：2026年10月22日 ※PC（Steam）版は10月23日予定
価格：
通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版）
デジタルデラックスエディション：9878円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5のみ。
CERO：C（15才以上対象）
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
※画面はすべてPC 版の開発中のものです。
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