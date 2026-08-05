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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第163回

「AirPods Pro 3」長く使うなら保証も欲しい！ AppleCare+セットがAmazonで12％オフ

2026年08月05日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AmazonでAppleの「AirPods Pro 3」をチェック！
 

進化したノイキャンを搭載！
「AirPods Pro 3」

　本製品は、Appleが販売するワイヤレスイヤホンの最新モデルです。Amazon.co.jpでは、AppleCare+サービス付きが4万2600円（12％オフ）で販売されています（8月5日現在）。

　最大の特徴は進化したアクティブノイズキャンセリング機能。前モデル「AirPods Pro 2」と比べて最大2倍ほどの雑音を除去し、聴きたい音だけを聴くことができます。

　新たに心拍数センサーやApple Intelligenceによるライブ翻訳機能を搭載。単体で最大8時間の再生に対応し、自然な外音取り込みや豊富なイヤーチップにより長時間の着用も快適です。

　AppleCare+サービスは、故障時の修理費を安く抑える保証サービス。セットで入っておくと、万が一のときに安心です。

「AirPods Pro 3」の特徴

強力なノイズキャンセリングと豊かになった3Dサウンド

　前世代と比べ雑音低減性能が強化され、新しい音響アーキテクチャにより低音から高音までクリアで没入感のある音響体験を実現。

心拍数センサー＆ライブ翻訳機能を新搭載

　ワークアウト中の心拍数・消費カロリーの計測に対応するほか、Apple Intelligenceを活用したライブ翻訳機能で多言語のコミュニケーションをサポートします。

最大8時間持続するロングバッテリー

　単体での再生時間が伸び、5つのサイズから選べるイヤーチップで長時間の装着でも快適なフィット感を提供します。

AmazonでAppleの「AirPods Pro 3」をチェック！
 

まとめ：音楽に集中できる環境づくりに

　おすすめしたいのは、「高品質なノイズキャンセリングイヤホン」を求める人です。雑音の除去機能は目覚ましい進化を遂げており、集中して作業するのに欠かせないという声もあります。

　惜しいのはiPhoneユーザーでないと真価を発揮できない点ですが、そこが問題ないのであればマストバイ。この機に、購入を検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 + 2年延長 AppleCare+ for AIRPODS PRO 3

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