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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第168回

凍らせて背負うだけ！ 「アイスノン 氷結背中クーラー」で酷暑をひんやり乗り切ろう

2026年08月08日 09時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」をチェック！
 

繰り返し使えて経済的！
「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」

　アイスノン ひんやり氷結背中クーラーは、白元アースの販売する冷却用品。Amazon.co.jpでは、1982円で販売されています（8月7日現在）。

　冷凍庫で凍らせる氷結ゲルにより背中をしっかり冷やせる熱中症・暑さ対策グッズ。付属の洗える専用カバー（グレー）に入れてそのまま背負うほか、リュックに取り付けて使用できる2way仕様です。

　繰り返し使用可能で、日常の通勤・通学、屋外作業などの酷暑対策に役立ちます。断熱シート付きで冷たさをしっかり保持します。

「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」の特徴

氷結ゲルで背中を直撃冷却＆2way仕様

　冷凍庫でしっかり凍る氷結ゲルを採用し、身体の大きな熱源である背中を広範囲に強力冷却。そのまま背負うことも、手持ちのリュックに装着することもできる便利な2way設計です。

ファン付きウェアと併用可能で通勤・作業に最適

　首元を塞がない形状のため、ファン付きウェアの風循環を妨げず併用が可能。目立ちにくいデザインのため、通勤・通学のリュック裏や作業着の下に仕込んで快適に猛暑を乗り切れます。

繰り返し使えて経済的！

　洗える専用カバーには冷気を長持ちさせる断熱シートが付属。何度でも繰り返し使えるため、毎日の暑さ対策コストを抑えられて経済的です。

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まとめ：併用で効果アップ

　おすすめしたいのは、「お手軽な冷却グッズ」を求めている人です。冷凍庫で凍らせるだけで何回も使えるので、毎日使うのにも安心。子どものランドセルに装着すれば、朝の熱中症対策になります。

　また、ファン付きウェアなどほかの冷却グッズと併用することでさらに効果がアップするのも特徴。実際に使った人からも「すごく冷たい」「1～2時間は持続する」「汗がひきます」と効果を実感する声が寄せられています。ぜひ購入を検討ください。

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