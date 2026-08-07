Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第167回
高コスパスマホ「motorola edge 60」が4万円台はアツい！ 日常使いにぴったりなタフな端末
2026年08月07日 20時00分更新
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高い耐久性を備えた高コスパ機
「motorola edge 60」
motorola edge 60は2026年6月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、タイムセールで4万4820円（25％オフ）で販売されています（8月7日現在）。
高画質6.7インチ有機ELディスプレー（120Hz）と強力なSony LYTIA 700Cセンサー搭載5000万画素カメラを備え、IP68・IP69の高度な防水防塵性と軍事規格の耐久設計を持っています。
また、メモリ8GB／ストレージ128GB、5200mAh大容量バッテリーや68W急速充電、おサイフケータイ（FeliCa）に対応。直感的な「moto ai」機能も備えた高コスパ機です。
「motorola edge 60」の特徴
光学3倍望遠＆5000万画素カメラ＋moto ai搭載
Sony LYTIA 700Cセンサー採用のメインカメラに加え、3倍光学望遠と超広角・マクロレンズを搭載。「moto ai」のサポートにより、暗所や遠くの被写体も高精細かつ鮮明に撮影できます。
過酷な環境にも耐えるタフネス設計
最高水準のIP68/IP69防水防塵性能と軍事規格に準拠した強固な耐久設計を採用。水濡れや落下、過酷な温度変化に強く、アウトドアや日常の過酷な場面でも安心して使えます。
安心の長持ち5200mAhバッテリー
バッテリーは5200mAhと大容量で、かつ68W急速充電に対応でバッチリ。おサイフケータイも使えるため、日常の使い勝手も抜群です。6.7インチの鮮やかなSuper HD pOLEDディスプレー（120Hz）は、動画や操作を滑らかに表示し、不自由さを感じさせません。
まとめ：
おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。頑丈でほこりや砂に強く、日常使いに便利。
使い勝手も良好。重いゲームをしないという人であれば十分なスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。
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