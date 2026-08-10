Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第171回
手のひらサイズで超パワフル！「iPad mini (A17 Pro)」が売れるその理由
2026年08月10日 18時00分更新
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最小構成でも十分なパフォーマンス
「iPad mini（A17 Pro）」
iPad mini（A17 Pro）は2024年に発売したタブレット型端末。Amazon.co.jpでは、9万9800円（128GBモデル）から販売されています（8月10日現在）。
何より特筆するべきはそのコンパクトボディ。通常のiPadをひと回りふた回り小さくしたサイズ感は片手で持つこともでき、どこにでも持ち運べると好評の一品です。寸法はおおよそ「縦195.4mm、横134.8mm、厚さ6.3mm」といったところ。
ストレージ128GBでWi-Fiのみの最小構成モデルですが、ブラウジングや検索、動画鑑賞などのライトな用途であれば快適そのもの。高負荷のゲームであっても十分動かせるスペックを持っています。
「iPad mini（A17 Pro）」の特徴
パワフルな「A17 Pro」チップ
優れたグラフィック性能と処理能力を備えたA17 Proチップを搭載。文章作成やタスク処理を強力にサポートするApple Intelligenceにも対応しています。
片手でも扱いやすい軽量・超ポータブル設計
約293g（Wi-Fiモデル）と非常に軽量で、片手に収まるコンパクトな8.3型サイズ。持ち運びがしやすく、寝転びながらの読書や外出先でのメモ書きにも最適です。
Apple Pencil Pro対応でクリエイティブな作業も快適
最新の「Apple Pencil Pro」に対応しており、繊細なイラスト作成やGoodNotesなどのアプリでの手書きメモ、書類への注釈追加がスムーズに行えます。
まとめ：絶妙なサイズ感が評価
おすすめしたいのは、「片手持ちでタブレットを使いたい人」です。スマホより大きく、タブレットとしてはコンパクトな本製品。ベッドに寝転がりながら何かをするのにもちょうどいいサイズ感と評価されています。
また、最小構成ながらスペックは非常に高いので、予算を抑えながら良い買い物をしたいという人には間違いのない選択肢となるでしょう。ぜひご検討ください。
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