Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第170回
普段遣いのノートPCはこれでよくない？ Core 5＆メモリー16GB、Office付きHPノートがセール中
2026年08月10日 16時00分更新
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普段使いしやすい1台
「HP ノートパソコン 15-fd6」
「15-fd」は、HPが販売するノートPCです。Amazon限定モデルとして、タイムセールで12万9800円（28％オフ）で販売され、売れています。（8月10日現在）。
プロセッサーに「インテル Core 5 120U」、16GBメモリ／512GB SSDを搭載。動画の視聴やファイルの整理など日常的な使い方ならストレスなくこなせるスペックです。
AIアシスタントを呼び出せる「Copilotキー」や指紋認証、カメラシャッターを備えており、MS Office 2024およびWPS Officeが付属。業務や学習、マルチタスクを快適にこなせるスタンダードな1台となっています。
「HP ノートパソコン 15-fd」の特徴
充実のOfficeソフトが付属
Microsoft Office 2024に加えてWPS Officeも標準搭載。ビジネス文書や学業用資料の作成・編集が届いてすぐに行えます。
Core 5＆16GBメモリでマルチタスクも快適動作
インテル Core 5 120Uプロセッサーと16GBの大容量メモリを搭載。動画視聴しながらのウェブ検索や複数アプリの同時作業もスムーズに処理できます。
Copilotキー＆充実のセキュリティ機能を搭載
AIアシスタントをワンタッチで呼び出せる「Copilotキー」に加え、ワンアクションでレンズを隠せるカメラシャッターや指紋認証センサーを備え、使い勝手と安全性を高めています。
まとめ：シンプルな構成が魅力
おすすめしたいのは、「ノートPCに過度な性能」を求めない人です。AI処理の高速化やAAAゲームも滑らかに遊べるグラフィック性能など、オーバースペックな性能は不要で、“普通に使える”ノートPCが欲しいなら本製品がおすすめです。
見やすいフルHDの15.6インチディスプレー、マルチタスクをこなせるスペック、Office標準搭載など、買ってすぐ使えるシンプルさが魅力。いまならタイムセールで28％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。
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