雨でも履けるゴアテックス搭載！ ミズノの幅広ウォーキングシューズが29%オフ

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「ME-05 GTX II」は、MIZUNOが販売するウォーキングシューズです。Amazonでは29％オフセールを開催中で、1万1787円（グレー 26.0cm）などで販売されています（8月4日現在）。

このシューズは、高い防水耐久性と優れた透湿性を誇るゴアテックスファブリクスを搭載し、晴れでも雨でも活躍する全天候型となっています。

ミズノ独自の高反発素材「MIZUNO ENERZY」を採用し、より柔らかい履き心地と快適な歩行をサポート。ゆったり履ける3E相当の幅広設計に加え、かかとやインソールのクッション性も向上。いつでも快適に歩ける一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも安心な防水透湿素材「ゴアテックス」搭載

雨の侵入をしっかり防ぎながら靴内の湿気を逃がすため、長時間の歩行や悪天候時でも足元を蒸れにくく快適に保ちます。

高反発素材「MIZUNO ENERZY」による柔らかい履き心地

接地時のエネルギーをロスなく反発に変えるミズノ独自素材と厚手インソールにより、足への負担を軽減しソフトな歩き心地を実現しています。

足入れラクラクな3Eラスト

ゆったりとした3E幅広ラストで締め付け感を軽減。従来モデルからかかと部分のクッション性を高め、足あたりがさらに良くなっています。

まとめ：いつでも履きたい一足

おすすめしたいのは、「晴雨お構いなく履ける靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用しながら、軽量かつクッション性も高い一足。デザインもシンプルで、男女問わず履きやすい靴となっています。

セールで29％オフとお安いこの機会に、ぜひ購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。