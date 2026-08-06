折りたたみの日傘、小さいのは困る！ それなら「大きく」守れる晴雨兼用傘を選べ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

本製品は、MIZUNOが販売する折り畳み日傘。Amazon.co.jpでは、3850円で販売中です（8月5日現在）。

商品名の通り、大型サイズなのが特徴。畳むとおよそ25cmのコンパクトサイズになり、展開すれば107cmと大きくなります。背負ったカバンまですっぽりカバーできるため、日差しや雨から使用者と荷物を守ります。

UVカット率・遮光率とも100％を誇り、強い日差しによる暑さをしっかりと軽減。雨傘と同等レベルの撥水性能も兼ね備えているため、晴れの日も雨の日も活躍します。重量は約227gと、このサイズにしては非常に軽量です。

完全遮光100%＆UVカット100%・遮熱機能で強い日差しと暑さをガード

日差しや紫外線を徹底的にブロックするだけでなく、遮熱効果で傘の下に涼しい空間を作り出し、真夏の暑さ対策・熱中症対策にも貢献します。

親骨60cmのビッグサイズ

折りたたみ傘としては大きめの親骨60cm（開閉時直径107cm）設計。男性の肩や大きなリュックまで雨・日差しからガードします。

約227gの軽量設計＆風を受け流す耐風構造骨

大きめサイズでありながら約227gと軽いため持ち運びに最適。グラスファイバー製の耐風骨を採用しており、強風時にも壊れにくい安心設計です。

まとめ：しっかり守れる傘

おすすめしたいのは、「頭だけでなく体や荷物も守りたい人」です。小型でコンパクトな折りたたみ傘では、最低限しか守れないこともしばしば。とくに大柄な人にはこの大きなサイズの傘がおすすめです。

晴雨兼用なので、普通の折り畳み傘と使い分ける必要がないのもポイント。日傘・雨傘としての性能も十分で、一本でどちらでも活躍します。ぜひ購入を検討してみてください。