そろそろ充電器を1台にまとめない？ Ankerの超小型70W・3ポートモデルが10％オフ

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Nano Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、5390円（10％オフ）で販売され、売れています（8月7日現在）。

単ポート最大70W出力に対応した超コンパクトなサイズでありながら、USB-C×2、USB-A×1の計3ポートを備え、スマホからMacBook AirなどのノートPCまで3台同時に急速充電できます。

重心調整と独自の構造により壁面コンセントからの抜け落ちを防止し、ActiveShield 4.0による高度な安全機能も搭載しています。

3台同時充電可能

USB-C×2とUSB-A×1を搭載し、スマートフォン、タブレット、ノートPCなどを同時に急速充電可能。単ポート時は最大70W出力でMacBook Airの充電にも対応します。

約55％の小型化を実現した超コンパクト設計

複数枚のGaN搭載ICチップの採用により、一般的な67W出力充電器と比べて約55%の小型化を実現。重さ約120gと軽量で、折りたたみ式プラグにより持ち運びにも最適です。

コンセントから抜け落ちにくい安定設計＆安心の温度管理

重心位置の調整やプラグ構造の改善により、壁面のコンセントから抜け落ちにくい安定した差し心地を実現。さらに「ActiveShield 4.0」が24時間体制で温度を計測制御し、デバイスを安全に守ります。

まとめ：いざというときの充電器はコレ

おすすめしたいのは、「充電器をコンパクトにまとめたい人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大70W急速充電なのでスピーディーに充電できます。

3ポート対応のため複数の機器を同時に充電できるのもポイント。コンセントを圧迫しないので使い勝手がいいと評判です。ぜひ購入を検討してみてください。