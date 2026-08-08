魔法びんのサーモスが作った完全遮光100%の日傘！ 猛暑対策にぴったりの1本

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本製品は、魔法びんメーカーのサーモスが販売する折り畳み日傘。Amazon.co.jpでは、5500円で販売中です（8月7日現在）。

独自開発の2.5レイヤー素材により、激しい暑さや強い日差しから体をしっかり守ります。遮熱率40％以上、遮光率・UVカット率100％を実現し、頭部温度の上昇を38.7度も抑制するとうたいます。

折りたたんだサイズは約24.5cm、開いたときの直径は約98cmとなります。重さ約210gと軽量でコンパクトなのもポイント。お出かけの際に持ち運びがしやすいでしょう。

魔法びんのサーモスが開発した圧倒的な遮熱性能

独自開発の2.5レイヤー素材を採用し、遮熱率40％以上・頭部温度38.7度抑制を実現。強い日差しをシャットアウトし、まるで木陰にいるかのような涼しさを提供します。

完全遮光・UVカット率100％の高性能仕様

紫外線や近赤外線（99.9％以上カット）を徹底ガード。晴雨兼用の撥水加工が施されているため、突然の雨にも対応できる万能な1本です。

わずか約210g！ 持ち運びに便利で袋を失くさない工夫も

日常使いや通勤・通学に嬉しい約210gの軽量設計。収納袋を本体に留められるドッキングパーツや幅広の面ファスナーなど、使い勝手を追求した配慮が満載です。

まとめ：日陰を作る魔法の傘

おすすめしたいのは、「しっかり熱も防ぐ日傘」を求める人です。遮光やUVカット率も大事ですが、この酷暑では遮熱も大事。サーモス独自の生地を採用した本製品を使えば、さしている場所を建物の日陰のような温度にできます。

晴雨兼用なので、普通の折り畳み傘と使い分ける必要がないのもポイント。日傘・雨傘としての性能も十分で、一本でどちらでも活躍します。ぜひ購入を検討してみてください。