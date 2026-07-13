セガは7月13日、同社の往年のIPの新たな魅力を発信するプロジェクト“SEGA UNIVERSE”について、1日限りのリアルイベント「SEGA UNIVERSE PLAYGROUND」および期間限定ショップ「SEGA UNIVERSE POPUP STORE」を渋谷PARCOにて開催すると発表。

「SEGA UNIVERSE PLAYGROUND」の開催日時は、2026年8月8日13時～21時まで。「SEGA UNIVERSE POPUP STORE」の開催期間は、2026年8月7日～8月30日10時～21時まで。

本イベントは「BREAK THE SCREEN」をコンセプトに、時代を彩ってきたセガ往年のタイトルを画面の外へと解き放ち、音楽・アート・グラフィック・トークショー・フードなど多角的なコンテンツを通じて新たな体験としてお届けするというもの。

また 期間限定ショップ「SEGA UNIVERSE POPUP STORE」では、“SEGA UNIVERSE”タイトルのグッズを取り扱う。セガの往年のIPが多彩なコンテンツとともによみがえる瞬間を、ぜひチェックしよう。

●「SEGA UNIVERSE PLAYGROUND」開催概要

会場：渋谷PARCO 10F PBOX STND（東京都渋谷区宇田川町15-1）

開催日時：2026年8月8日 13時～21時

入場料：入場無料（一部コンテンツは有料となります）

主催：セガ

企画：GEKI ●「SEGA UNIVERSE POPUP STORE」開催概要

会場：渋谷PARCO 6F ポップアップスペース（東京都渋谷区宇田川町15-1）

開催日時：2026年8月7日～8月30日 10時～21時

■「SEGA UNIVERSE PLAYGROUND」実施プログラム

・プログラム（1）：広井王子氏が登壇！ 『サクラ大戦』30周年記念スペシャルトークショー

開催時間：第1部 14時～14時45分／第2部 16時45分～17時30分

『サクラ大戦』の原作者・広井王子氏によるトークショーを実施。第一部は「サクラ大戦前夜 ―企画にいたる道―」として、『サクラ大戦』はどのように生まれたのか、着想から企画立ち上げまでの舞台裏、誕生にまつわる数々のドラマを広井王子氏が語る。

第二部は「サクラ大戦 ―太正桜に浪漫の嵐―」として、発売後にはゲームの枠を超えて社会現象となり、多くのファンを熱狂させたブームの裏側を紐解く。

＜出演者＞

広井王子氏（『サクラ大戦』原作者）

1954年東京生まれ。演出家・キャラクターメーカー。1976年に「レッドカンパニー」を設立後、玩具企画やアニメでヒットメーカーとなり、その後、小説・漫画にも進出。

1996年にセガから発売された『サクラ大戦』を企画し、ゲームから舞台・音楽まで展開する総合プロデューサーを務めた。現在も舞台演出やTVアニメ原作を手掛けるなど、幅広い分野で活躍を続けている。

内田敦子さん（司会）

フリーアナウンサー。東日本放送を退社後フリーへ転身。日本テレビ「Oha!4 NEWS LIVE」ではレギュラーキャスターを約10年間担当。2023年～2025年にはセガの社員としても勤務。

自身のYouTubeチャンネルの登録者数が10万人を超えるなど幅広い分野で活躍。

・プログラム（2）：一夜限りの共演！ スペシャルゲストによるライブパフォーマンス

開催時間：18時～20時40分

「SEGA UNIVERSE PLAYGROUND」では、セガの往年の名作で熱狂を巻き起こしたゲーム音楽の魅力が、DJ・ビートライブにより、新たなサウンドとなって会場に響き渡る。豪華ゲストによる一夜限りの共演を、お見逃しなく。

＜出演者＞（順不同・敬称略）

Knxwledge／DJ Mitsu the Beats／SEQYAMA／KASHIF／MPC GIRL USAGI／HIRO'S with 光吉猛修

※諸般の事情により、出演者は予告なく変更となる可能性がございます。

・プログラム（3）：本イベント限定デザイン・Tシャツ制作ワークショップ

開催時間：13時～17時／参加料金：5000円

『サクラ大戦』『アウトラン』『ダイナマイト刑事』のグラフィックデザインを、シルクスクリーンによりTシャツに仕立てるワークショップを開催。バンタンデザイン研究所デザイン講師・Kenya Ebinaさんによるデザイン、シルクスクリーンは武蔵野美術大学テキスタイル専攻の学生の手によって、最先端のグラフィックコンテンツとしてのセガIPの魅力に触れられる。

・プログラム（4）：「ON THE CORNER Shibuya」とコラボしたフード＆ドリンク販売

渋谷PARCO B1Fにある「ON THE CORNER Shibuya」とコラボし、『レンタヒーロー』『ベア・ナックル』『セガガガ』『ファンタジーゾーン』をモチーフにしたフード・ドリンクと、“SEGA UNIVERSE”のコラボレーションビール「NO OLD, STAY GOLD」を販売。

＜メニュー＞

「レンタヒーロー × ON THE CORNER ホットドッグ」……1200円

「ベア・ナックル × ON THE CORNER フロート」……1000円

「セガガガ × ON THE CORNER フロート」……1000円

「ファンタジーゾーン × ON THE CORNER フロート」……1000円

※コラボレーションビール「NO OLD, STAY GOLD」は、2026年8月8日よりTeenage Brewing オンラインストアでも販売予定です。

・プログラム（5）：現役高校生アーティスト・SORAによるコラボアート展示

『NiGHTS into dreams…』の舞台である「夢の世界」に存在している、空想の「セガサターン」を現役高校生アーティスト・SORAさんの解釈でコラージュアートとして表現した作品を特別展示。

SORAさん

東京都出身。8才からグラフィティを始め、民族や看板、ゴミ、3Dモデル、音楽などからインスピレーションを受け、コラージュやペインティングを制作する。

ASMRや民族音楽などをEDITしたジャンルレスなコズミックサウンドコラージュMIXも作成。視覚・聴覚とともに空間全体を作品とし、展示を行う。個展「N U R」ではプロジェクターを使用したサウンド・インスタレーションを展開した。

・プログラム（6）：『ガーディアンヒーローズ』大画面プレイ

「伝説の剣」を手に入れた4人の冒険者たちが、アンデッドヒーローとともに王国と戦う格闘RPG『ガーディアンヒーローズ』のVSモードを、PBOX STNDの大画面モニターに接続。あの頃を思い出しながら、実際にゲームを楽しめる。（展示はHD版を使用しています）

■参考：ライブパフォーマンス出演者プロフィール

Knxwledgeさん

グラミー賞を2度受賞したプロデューサー、DJ、作曲家であり、200枚以上のアルバムを手掛けている。現在は日本を拠点とし、ジャンルを超えた8曲以上の楽曲をシームレスに創作しながら、世界中でツアーを続けている。

X：https://x.com/knxwledge

Instagram：https://www.instagram.com/knxwledge

DJ Mitsu the Beatsさん

仙台を拠点に活動するDJ／ビートメイカー／プロデューサー。1996年結成のヒップホップグループGAGLEのメンバーとして活動する傍ら、ソロアーティストとしても国内外で高い評価を獲得している。

JAZZ、ソウル、ネオソウルをはじめとする多彩な音楽的素養と、温かみのあるサンプリング、繊細なビートメイクを融合させた独自のサウンドは、多くのリスナーやアーティストから支持を集めている。

これまでに数多くの楽曲提供、リミックスワークを手掛け、DJとしても日本全国はもちろん海外でも精力的に活動。Boiler Roomをはじめとするさまざまなステージに出演し、その唯一無二のグルーヴを届けてきた。

近年はライフワークとして「Daily Beats」を継続し、日々ビートを制作・発表。さらに“Level”シリーズをはじめとする意欲的な作品群を発表しながら、常に新たな表現を追求し続けている。

2026年には、DJ Mitsu the Beats名義の楽曲「Stack Wave feat. STUTS」が、MUSIC AWARDS JAPAN 2026 最優秀インストゥルメンタル楽曲賞にノミネート。長年培ってきたビートメイクと独自の音楽性が、国内最大級の国際音楽賞の舞台で高く評価された。

最新ソロ作品「NEW HORIZON」をはじめ、ジャンルや世代、国境を越えて支持を広げながら、日本のビートミュージックシーンを牽引し続けている。

X：https://x.com/mitsu_the_beats

Instagram：https://www.instagram.com/mitsu_the_beats

SEQYAMAさん

川崎市出身。ダンサー／雑誌編集者などを経て、現在はDJなど。2018年より男子プロバスケットボールリーグ「Bリーグ：川崎ブレイブサンダース」アリーナDJ／全体選曲を担当。

スチャダラパーANIとのDJ&街ぶらユニット「京浜電子」としても活動中。なんだかいろいろやっている模様。

X：https://x.com/sexyamaguchi

Instagram：https://www.instagram.com/sexyamaguchi

KASHIFさん

ギタリスト・音楽家・甘味愛好家。ゼロ年代以降インディーズにおける重要アーティストを皮切りに数々のレコーディングやライブを好サポートしつつ、楽曲提供・サウンドプロデュースなども行う。

ソロではDJをしながらギターを弾く形でセルフセッションする「ギターDJ」形式でも暗躍中。2017年にソロアルバム「BlueSongs」リリース。

最も思い入れのあるゲームハードはセガ・メガドライブ。

Instagram：https://www.instagram.com/kashif_guitar_official

MPC GIRL USAGIさん

MPCプレイヤー／音楽家。大阪芸術大学芸術学部演奏学科卒業。ドラマーとして培ったリズム感を武器に、フィンガードラムと電子音楽を融合させた独自のライブスタイルを確立。

ライブ演奏、音楽制作、楽曲提供、音楽教育など多方面で活動するほか、国内外の企業とのコラボレーションやメディア出演も多数。唯一無二のMachineLiveを通して、MPCの新たな可能性を世界へ発言している。

X：https://x.com/usagibeats_

Instagram：https://www.instagram.com/usagibeats_/

Hiro氏

1984年セガ入社。『ハングオン』を始め、「体感ゲーム」シリーズを中心に数多くのゲーム楽曲を手がけ、代表作は『アウトラン』『アフターバーナー』『ファンタジーゾーン』『maimai』など多数。現在はアーケードゲームからコンシューマゲームまで幅広く楽曲を提供。セガ社内およびファンからは“Hiro師匠”の愛称で呼ばれる。

光吉猛修氏

1990年セガ入社。ゲームミュージックバンド創成期からサウンド開発、声優、歌手として各方面に精力的に活動中のセガ社員。活力源はお客様からの「楽しかった」の一言。代表作は『DAYTONA USA』『シェンムー 一章 横須賀』。また、セガ音ゲータイトルにも深く関わる。

毎週金曜夜8時、セガサウンドチーム公式YouTubeチャンネルにて“SEGA SOUND STREET”と銘打った映像コンテンツを配信中。