セガは7月29日、Xbox Series X|S／Xbox on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2用ソフトとして発売予定の『クレイジータクシー：ワールドツアー』について、ゲームモードのひとつであるオンラインマルチプレイを先行体験できるクローズドネットワークテスト（以下、CNT）を実施すると発表。

本日より参加者募集を開始している。募集期間は、2026年9月1日15時59分まで。CNTの開催期間は、2026年9月12日から14日（予定）までとなる。ゲームの発売時期は、2027年予定だ。

CNTでは、乗客を目的地へ届ける速さを競う「ピックアップレース」と、タクシー陣営と警察陣営に分かれてハチャメチャバトルを繰り広げる「ポリスチェイス」の2つのモードを楽しめる。

各モードは、ランクの近いプレイヤー同士で対戦する「ランクマッチ」と、好みのルールを設定する「カスタムマッチ」でのプレイが可能。シリーズ初となるオンラインマルチプレイを、この機会にぜひ体験してみよう。

【CNT概要】

参加者募集期間（JST）：2026年7月29日～9月1日15時59分

CNT開催日時（JST）：2026年9月12日9時～9月14日9時

実施プラットフォーム：Xbox Series X|S／Xbox on PC／PC（Steam）／PlayStation 5

プレイ可能な内容：

・2種類のオンラインマルチプレイ

・2種類のマップ

・6種類の車両

・4人のプレイアブルキャラクター

・車両カスタマイズ機能の一部

対応言語：日本語／英語

※製品版はNintendo Switch 2もオンラインマルチプレイに対応予定です。

【応募方法】

①SEGA Accountを登録

②各プラットフォームのCNT募集サイトより、SEGA Accountと連携をして応募

・Xbox Series X|S／Xbox on PC募集サイト

・PS5募集サイト

・PC（Steam）募集サイト

※本テストは製品版の発売に向けたマルチプレイ動作の安定性確認を目的として実施します。開発中のバージョンでのテストとなるため、予期せぬ不具合や動作が不安定になる場合がございます。円滑なゲームプレイをお約束できない場面があることを、あらかじめご了承ください。

■「ウェストコースト」を紹介する新トレーラーを公開！

始まりのMAP「ウェストコースト」の魅力を、旅行ガイド風に紹介したトレーラーを公開。見どころ満載のコースや個性豊かな乗客たち、多彩なアクティビティをぜひ映像で確かめよう。

▼『クレイジータクシー：ワールドツアー』MAP紹介 ウェストコースト

https://youtu.be/gjMEiTAUBHY

■実在企業とのコラボレーションが決定！

世界各地を巡る本作のストーリーモード「ワールドツアー」の各マップには、それぞれの地域で実際に存在する企業の店舗が登場する。

現在公開されている「ウェストコースト」のマップには、「IHOP」や「Amoeba Music」といった人気ブランドが、ゲーム内にてコラボ店舗や目的地として登場。

今後の「ワールドツアー」各マップの公開にあわせ、ゲーム内に登場する店舗も順次発表していくのでお楽しみに。

■ウィッシュリスト登録受付中！

『クレイジータクシー：ワールドツアー』は、各プラットフォームのストアページにてウィッシュリスト登録を受け付け中。ぜひこの機会に登録してみよう。

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Crazy-Taxi-World-Tour/9PCL8F2K2LT2

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009925

Steam：https://store.steampowered.com/app/2924540/

※Nintendo Switch 2版のストアページは後日オープン予定です。

【ゲーム情報】

タイトル：『クレイジータクシー：ワールドツアー』

ジャンル：ドライビングアクション

販売：セガ

プラットフォーム：Xbox Series X|S／Xbox on PC／PC（Steam）／PlayStation 5／Nintendo Switch 2

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：最大6人）

CERO：審査予定

©SEGA

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