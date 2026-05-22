セガは5月22日、「クレイジータクシー」公式Xにて約7年ぶりとなるポストを投稿した。わずか5秒間の映像では暗くなっていた「TAXI」のランプが点灯し、“再始動”を印象付けるものとなっている。

ユーザーからは「めっちゃワクワクしてる」「ヘイヘイ、クレイジーな大金を稼ぐ時間だ！」「State of Playで発表かな？」「GTA6より楽しみにしてるぜ」「Forza Horizon 6遊んでると、なぜかクレタクを思い出すんだよなぁ」など、楽しみにしている声が多く寄せられていた。

セガは2023年に、同社が持つ豊富な資産を新たに生まれ変わらせるプロジェクトを発表（当時の記事はコチラ）。そのなかに「クレイジータクシー」の復活も含まれていた。

元々の「クレイジータクシー」は1999年にアーケードで初登場し、ドリームキャストをはじめとした家庭用ゲーム機に移植されたドライビングアクションゲーム。

乗客を目的地まで送り届けるため街中を爆走する、従来のレースゲームとは異なるダイナミックな走りと爽快感満載のカーアクションが特徴。多くのゲーマーを魅了した。

最近では「龍が如く8」にて、自転車をこいでトリックを決めながら配達をする「クレイジーデリバリー」というミニゲームがあったのが記憶に新しい。

新生「クレイジータクシー」のお披露目は近い。続報に期待しよう。

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