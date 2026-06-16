ハムスターは6月16日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブスス ペースサイクロン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年6月18日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。

『スペースサイクロン』は、1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。上空に出現し、流星から流星へとワープをしながら進撃してくるベーム（昆虫サイボーグ）を撃ち落とそう。

ベームが地上に降りると敵ロケットを建造。この敵ロケットが完成するとサイクロン砲を撃ってくる強敵となるので注意しよう。

■2026年6月18日の「アーケードアーカイバー」は『スペースサイクロン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年6月18日は『スペースサイクロン』特集。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏、OBSLiveのおにたま氏が出演予定。また『スペースサイクロン』開発者の西角友宏氏のコメントも紹介予定だ。ほかにも開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第603回 アーケードアーカイバー スペースサイクロンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス スペースサイクロン

アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年6月18日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス スペースサイクロン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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