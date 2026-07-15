竜型メカ・サイバリオンを操り、迷路のようなステージを突破しよう！
タイトーの『サイバリオン』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で7月16日に 配信決定！
ハムスターは7月15日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サイバリオン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サイバリオン』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年7月16日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『サイバリオン』は、1988年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。巨大な黄金の竜型メカ・サイバリオンを操り、複雑な迷路を抜けて、ゴール地点にいるボスを倒そう。
毎プレイ変化するマップやストーリー、100種類以上のエンディングを君は目にする事が出来るか!?
■2026年7月16日の「アーケードアーカイバー」は『サイバリオン』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月16日は『サイバリオン』特集。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏、そして元タイトーで『サイバリオン』開発スタッフである石井岳氏、渡部恭久氏が出演。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第607回 アーケードアーカイバー サイバリオンスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス サイバリオン
アーケードアーカイブス2 サイバリオン
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年7月16日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイバリオン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイバリオン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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