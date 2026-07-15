竜型メカ・サイバリオンを操り、迷路のようなステージを突破しよう！

ハムスターは7月15日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サイバリオン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サイバリオン』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年7月16日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『サイバリオン』は、1988年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。巨大な黄金の竜型メカ・サイバリオンを操り、複雑な迷路を抜けて、ゴール地点にいるボスを倒そう。

毎プレイ変化するマップやストーリー、100種類以上のエンディングを君は目にする事が出来るか!?

■2026年7月16日の「アーケードアーカイバー」は『サイバリオン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月16日は『サイバリオン』特集。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏、そして元タイトーで『サイバリオン』開発スタッフである石井岳氏、渡部恭久氏が出演。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第607回 アーケードアーカイバー サイバリオンスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス サイバリオン

アーケードアーカイブス2 サイバリオン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年7月16日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイバリオン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイバリオン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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