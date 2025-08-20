新たな幻魔や剣戟アクションを紹介！『鬼武者 Way of the Sword』の3rdトレーラーが解禁

カプコンは8月20日、「鬼武者」シリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』の新映像「3rdトレーラー：幻魔の実験体」を公開。ゲームの発売時期は2026年予定だ。

今回は、一風変わった怪奇的なステージや主人公・宮本武蔵と対峙する道狂をはじめとした個性豊かな強敵や幻魔、そして爽快な剣戟を実現する特徴的なアクションをまとめて紹介しよう。

『鬼武者 Way of the Sword』3rdトレーラー：幻魔の実験体

https://www.youtube.com/watch?v=Q3Zg7KRdxfw

一風変わったステージと道狂をはじめとした4体の強敵・幻魔を一挙公開

これまで紹介してきたステージとは一線を画す、怪奇的なステージの存在が明らかに。公開されたトレーラーでは武蔵の進行を阻む強敵や幻魔たちの姿が確認できる。

危険な雰囲気が漂う研究所のようだが、どのようなことが行われているのだろうか。そして武蔵が訪れた理由とは一体……？

強敵：道狂（どうきょう）

声……ふしだりほさん

京都の地下に存在する研究所で、新しい幻魔を生み出すことに没頭する不気味な存在。研究所の様子から相当な悪趣味であることが窺える。

強敵：大鵺（おおぬえ）

道狂によって造り出された幻魔。獣のような動きから繰り出す苛烈な攻撃に加え、雷を操る能力を持つ。

蠱頭（こがしら）

寄生型の幻魔に肉体を奪われた人間が、魂を吸収するなどして強化した個体。周囲に瘴気を放出し、ほかの幻魔にも影響を与える。

血児固（ちじこ）

道狂によって造り出された幻魔。ツギハギにされた人面と伸縮する触手が特徴だ。