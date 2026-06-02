カプコンは6月2日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］が発売3周年を迎えることを記念し、さまざまなイベントやゲーム内SHOPセールを開催すると発表。みんなで一緒に、3周年を盛り上げよう。

なお、同社はこれからも熱く、長く本作を楽しめるようにさまざまなコンテンツを考えているとのこと。今後も、楽しみにしよう。

■3周年を記念したさまざまな期間限定イベントを開催！

1.「SNSアバターコンテスト」

今年はプレイヤーのオリジナルアバターを使ったSNSコンテストを開催。「かわいい」「かっこいい」「おもしろい」のテーマに沿った自慢のアバター画像を投稿する「アバタークリエイト」部門と、実戦で使えるものや、派手な技を使って魅せるコンボまで、テーマに沿った動画を投稿する「アバターコンボ」部門を用意している。入賞すれば後日、特別な専用称号をプレゼント。

▼コンテストの詳細はこちら！

https://www.streetfighter.com/6/contents/avatarcontest_3rdanniv/

2.特別なVライバル【松本P】に挑戦！

3周年を記念する最後のイベントとして、「Vライバル」モードに「特別なVライバル」が登場。なんと、『ストリートファイター6』の松本脩平プロデューサー（松本P）が、プレイヤーと3周年を盛り上げるために参戦する。

今回は特別に全キャラを使用可能なので、自分のお気に入りキャラを使って松本Pと対戦してみよう。今回も特別な報酬が用意されているので、詳しくは“まねもんくん”にアクセスして条件をチェック！

3.「エクストリームバトルトーナメント」

今年も「エクストリームバトルトーナメント」が開催決定。先に相手を5回ノックダウンさせたり、相手と共通化したHPゲージの割合を取りあうルールなど、普段とは一味違うバトルを楽しめるようになっている。参加するだけで入手できるアイテムもあるので、ぜひチャレンジしてみよう。

ルールや開催日時、報酬などの詳細はバトルハブのイベント受付カウンターで確認してほしい。

4.「Drive Ticket Rush」

ドライブチケットをたくさん入手できるチャンスがやってきた。期間中に日替わり配信されるチャレンジに挑み、ドライブチケットを集めて好きなアイテムと交換しよう。

5.「目指せ！チャレンジマスター！」

「目指せ！チャレンジマスター！」を開催。クリアしたチャレンジの数によって特別なアイテムが入手できるので、ぜひ挑戦してみよう。チャレンジをたくさんクリアして、すべてのアイテムの獲得を目指そう。

5個チャレンジ達成：SF6三周年記念バッジ

10個チャレンジ達成：三周年記念称号「スト6気づいたら沼三周年」

15個チャレンジ達成：SF6三周年記念バッジ ホロ

6.「SHOPセール」

3周年記念SHOPセールでは、「Year 2までのキャラクター」や「2025年に登場したOutfit 4」などを対象としたセールを開催。6月2日から6月30日の間はファイターコインでの支払いがお得なので、気になっているアイテムを購入するのには絶好のチャンスだ。

※セール商品は、各SHOPにてご確認ください。

※商品のラインナップは、予告なく変更を行う場合がございます。

※セール終了後も再度セールを開催する場合がございます。

※ドライブチケットでの購入は、セール対象外となります。

7.「Lucky Week」

3周年期間中には、バトルハブでラッキー対戦台が出現する。通常よりも獲得できるプレイポイントが増えるため、この期間にたくさんポイントを集めて、多くのリワードをゲットしよう。

■6月のゲーム内イベントスケジュールをチェック！

6月は3周年イベント盛りだくさん。お得なSHOPセールから松本Pの特別なVライバルなど目白押し。バトルハブではラッキーウィークやエクストリームバトルトーナメントも開催される。誕生祭は「リリー」「ザンギエフ」「ラシード」「サガット」だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）