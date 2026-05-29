カプコンは5月28日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ストリートファイター6』について、『CAPCOM FIGHTING Jam』で初登場し、太陽の力を用いた多彩な戦いを得意とする「イングリッド」をYear 3最後のキャラクターとして実装。ゲーム内の「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に参戦する。

https://www.youtube.com/watch?v=g07Fsx20_0g

「ワールドツアー」で師匠として登場する「イングリッド」から、華麗に太陽の力を操るコツを伝授してもらえる。技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることが可能だ。

●イングリッドに出会うための前提条件

1. Chapter12-1「反政府のカリマ」をクリアする。

2. “OTHER DAYS”メニューに追加される「異次元美少女、降臨！」をチェックする。

ワールドツアーで彼女から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込み、世界中のファイターへ見せ付けよう。

※キャラクターのリリースにともなうワールドツアーのストーリーコンテンツ追加はイングリッドで最後となります。今までに追加されたワールドツアーのコンテンツは引き続きプレイ可能です。

「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたイングリッドのストーリーも必見。対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう。

また、配信と同時にイングリッドの「Outfit 2」も購入可能。初登場時に着用していた、おなじみの紫セーラー服姿で対戦相手を惑わそう。

※「ワールドツアー」で絆レベル最大化、もしくは「アバターアーケード」で取得ゲージをMAXにすることでも「Outfit 2」を入手できます。

また、イングリッドのテーマ曲である「潜在的宇宙規模美少女」も配信中なので、ぜひチェックしてみよう。

https://www.youtube.com/watch?v=sn2X0RHHa_A

■新モード「アバターランダムマッチ」と「アバターアーケード」が無料アップデートとして実装！

レベルや基礎パラメータは共通のものに固定されており、誰でも手軽に対人戦を始められる「アバターランダムマッチ」に加え、CPU戦をしながら効率的に育成を楽しめる、一人用モード「アバターアーケード」を追加。自分だけの最強ファイターでドリームコンボを決めよう。

https://www.youtube.com/watch?v=CCZOahoM4_8

■Year 3追加キャラクターの「Outfit 3」配信！

「サガット」「C.ヴァイパー」「アレックス」「イングリッド」Year 3追加キャラクター全員の「Outfit 3」も配信中。シックなスーツを着た「サガット」、煌びやかなドレスを纏う「C.ヴァイパー」、スポーティーなアクティヴウェアで準備万端な「アレックス」、吸血されてしまいそうなゴシックロリータで身を包まれた「イングリッド」など、それぞれの新たな一面が垣間見える動画も公開しているのでチェックしてみよう。

https://www.youtube.com/watch?v=Eb5Cj6-d1Uo

※Year 3追加キャラクターの「Outfit 3」は「Year 3アルティメットパス」DLCに含まれる他、ファイターコインで単体の購入も可能です。

■新Outfit「DriveTech Wear」が無料追加！

「イングリッド」配信と同時に、全ユーザーに新たなOutfit「DriveTech Wear」をプレゼント。動きやすさと機能性を追求したスポーティなスタイルで、闘いの準備はバッチリだ。

https://www.youtube.com/watch?v=WvJqb127ADY

※追加キャラクターの「DriveTech Wear」は、各キャラクターを所持することで使用できるようになります。

■「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」入賞イラストを実装！

乱入演出のオリジナルイラストを募集する「第3回 ストリートファイター イラストコンテスト 乱入演出編」にて、たくさんの愛ある作品の中から入賞した計28作品の乱入演出が5月28日より無料で追加。この機会にオンライン対戦の乱入演出を好みにカスタマイズして、相手に見せつけよう。

https://www.youtube.com/watch?v=ockZZYyRsq8

※入賞作品は、「バトルセッティング」＞「キャラクター」＞「乱入カスタマイズ」の「キャラクタービジュアル」に追加されています。

また、イラストの人気投票に参加したプレイヤー全員に特別称号を配布しているので、ゲーム内のNEWSから受け取ろう。

▼入賞作品はこちら

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/artcontest3

そのほかアップデート内容の詳細はバックラーズブートキャンプからチェックしよう。

▼アップデートのお知らせ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/information/detail/update20260528

■「イングリッド」の参戦を記念したSNSキャンペーンも開催中！

『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第4弾「イングリッド」の配信開始を記念して、「イングリッド」のグラフィティアートを使ったアクリルパネルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催中。さらに、Year 3参戦キャラクター アクリルパネルスタンドセットが当たるチャンスも。

参加方法は「ストリートファイター / STREET FIGHTER」（@StreetFighterJA）、「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）2つのXアカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストするだけ。フォロー＆リポストしてレアアイテムを手に入れよう。キャンペーン期間は、2026年6月10日13時まで。

【キャンペーンサイト】

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260528/ingrid-cp/

【賞品】

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

【参加方法】

1. 「ストリートファイター / STREET FIGHTER」Xアカウント（@StreetFighterJA）

「ストリートファイター６ 広報部」Xアカウント（@SF6_PR）両方のアカウントをフォロー

2. キャンペーン対象ポストをリポスト

※当選された方には「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）よりXのダイレクトメッセージをお送りします。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）