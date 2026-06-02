すき家「おんたまビビンバ牛丼」登場　キムチ・ナムル・牛肉を豪快に混ぜたい

すき家は6月9日9時より「おんたまビビンバ牛丼」各種を販売します。

あいもりシリーズから

「おんたまビビンバ牛丼」

牛肉と複数の具材を組み合わせた“あいもり”シリーズから新ラインナップ。具材を混ぜ合わせて楽しめます。

▲おんたまビビンバ牛丼 並盛790円、ごはん大盛840円、特盛1040円

秘伝のタレで煮た牛肉に加え、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材を組み合わせた一杯です。コチュジャンだれをかけ、おんたまを添えることで、複数の具材の味わいが重なります。

キムチの旨辛さや、ゴマ油の風味が加わったナムルとほうれん草の味わい、シャキシャキとした食感が特徴で、具材を混ぜ合わせることで全体の味が調和するんだとか。

さらに、やみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」「ビビンバ牛丼」「黒ビビンバ牛丼」も同時に展開します。

▲ビビンバ牛丼 並盛680円、ごはん大盛730円、特盛930円

▲おんたま黒ビビンバ牛丼 並盛830円、ごはん大盛880円、特盛1080円

▲黒ビビンバ牛丼 並盛720円、ごはん大盛770円、特盛970円

▲チョレギサラダ 250円

ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使用した「チョレギサラダ」も販売し、セットメニューも用意します。

▲チョレギサラダセット 270円

シャキシャキ野菜×牛肉×おんたま

「おんたまビビンバ牛丼」は、4月に発売した「シャキうま塩野菜牛丼」に続く、“あいもり牛丼”シリーズ第2弾です。



牛肉と野菜、おんたまを一度に楽しめる食べ応えのあるメニュー。しっかり食べたいときにも、野菜を取り入れたいときにも選びやすい内容ですね。

具材を混ぜることで味の変化も楽しめそうです。気になる人は試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。