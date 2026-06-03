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三田製麺所で開催

「トッピング全部乗せ無料」が3日間に拡大！ 三田の日が太っ腹すぎる

2026年06月03日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　つけ麺専門店 三田製麺所は6月3日・13日・23日に、「三田の日」を拡大開催します。

　今回の企画は、6月10日のグランドメニュー刷新を記念したもので、通常は毎月3日に実施している「三田の日」を対象日を増やして実施するものです。

　対象日は、公式アプリやX、Instagramで配信されるクーポン画像、または対象投稿を提示することで、人気トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」が無料になります。対象は麺類を注文した場合に限られ、他クーポンやサービスとの併用はできません。

　「三田の日」は、毎月3日に実施している企画で、公式アプリやSNSを通じてクーポンを配信し、「全部乗せ」トッピングを無料で提供する内容です。今回の拡大開催では、より多くの日程で利用できるようになっています。

■キャンペーン概要
実施日：6月3日・13日・23日
実施店舗：国内の三田製麺所 全店
内容：麺類を注文した人を対象に、トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」を無料で提供
条件：三田製麺所公式アプリ・X・Instagramにて配信されるクーポン画像を提示
利用方法：
券売機店舗は食券購入時、スタッフへ「食券」と「クーポン画像（または対象SNS投稿）」を提示
モバイルオーダー店舗は、クーポン画像（または対象SNS投稿）を準備のうえ、スタッフへ申告

つけ麺が一気に豪華に！

　トッピングが一気に豪華になる「全部乗せ」が無料になるのは、普段よりも満足感が数段アップしそう！　新しくなったメニューとあわせて楽しめる点も見逃せません。

　気軽につけ麺をアップグレードできる機会なので、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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