「トッピング全部乗せ無料」が3日間に拡大！ 三田の日が太っ腹すぎる

つけ麺専門店 三田製麺所は6月3日・13日・23日に、「三田の日」を拡大開催します。

今回の企画は、6月10日のグランドメニュー刷新を記念したもので、通常は毎月3日に実施している「三田の日」を対象日を増やして実施するものです。

対象日は、公式アプリやX、Instagramで配信されるクーポン画像、または対象投稿を提示することで、人気トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」が無料になります。対象は麺類を注文した場合に限られ、他クーポンやサービスとの併用はできません。

「三田の日」は、毎月3日に実施している企画で、公式アプリやSNSを通じてクーポンを配信し、「全部乗せ」トッピングを無料で提供する内容です。今回の拡大開催では、より多くの日程で利用できるようになっています。

■キャンペーン概要

実施日：6月3日・13日・23日

実施店舗：国内の三田製麺所 全店

内容：麺類を注文した人を対象に、トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」を無料で提供

条件：三田製麺所公式アプリ・X・Instagramにて配信されるクーポン画像を提示

利用方法：

券売機店舗は食券購入時、スタッフへ「食券」と「クーポン画像（または対象SNS投稿）」を提示

モバイルオーダー店舗は、クーポン画像（または対象SNS投稿）を準備のうえ、スタッフへ申告

つけ麺が一気に豪華に！

トッピングが一気に豪華になる「全部乗せ」が無料になるのは、普段よりも満足感が数段アップしそう！ 新しくなったメニューとあわせて楽しめる点も見逃せません。

気軽につけ麺をアップグレードできる機会なので、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。