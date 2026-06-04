なか卯「赤の親子丼」3種登場　辛旨・濃旨・醇旨から選べる

なか卯は、6月10日11時より期間限定で「辛旨赤の親子丼」など3品を販売します。

辛旨・濃旨・醇旨

3つの「赤の親子丼」が登場

なか卯自慢の親子丼から夏向け“赤の親子丼”が登場。辛旨・濃旨・醇旨の３種類から選べるのがポイントです。



▲辛旨赤の親子丼（ごはん小盛：600円、並盛：620円、ごはん大盛：720円）

ふわとろな親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレ合わせた一品。



厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さまで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現したといいます。



特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのある辛さが特長のヤンニョムジャン、おろし生姜、おろしにんにく、ラー油、ごま油などを使用し、辛さの中に深いコクが際立つ厚みのある味わいに仕上げています。

▲温たま赤の親子丼（ごはん小盛：710円、並盛：730円、ごはん大盛：830円）

▲チーズ赤の親子丼（ごはん小盛：760円、並盛：780円、ごはん大盛：880円）

同時に、こだわり卵の温たまをのせた「温たま赤の親子丼」や、チーズのまろやかさを加えた「チーズ赤の親子丼」も販売します。

どれにするか迷う！

辛旨・濃旨・醇旨の3種類、どれも魅力的で迷ってしまいます……！筆者は辛さも楽しみたいしまろやかな味も好みなので「温たま赤の親子丼」が第一候補です。

ただ辛いだけでなく、奥深いコクと合わさった味わいが楽しみな一杯。これからの季節にもぴったりですね！

（※文中の価格はすべて税込）