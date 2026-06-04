天ぷら7品のって640円！ほっかほっか亭「おろし天丼」今年も登場

ほっかほっか亭は6月1日より、「おろし天丼」をはじめとした「おろしシリーズ」を発売中です。

640円～ ほっかほっか亭「おろしシリーズ」

「おろしシリーズ」は、さっぱりと食べられる点が特徴の夏向けメニューで、天ぷらを中心にした3品をラインアップしています。

店内で揚げた天ぷらと炊き上げたごはんを組み合わせ。おろし大根の清涼感で食欲が落ちがちな時期でも食べやすい内容だとしています。

▲おろし天丼 640円

えび、いか、いんげん、ごぼう2本、ちくわ磯辺、豚つくねの6種7品の天ぷらに、厚焼き玉子を添えた天丼です。

店内で揚げた天ぷらとごはんに、特製の天丼のたれとおろし大根を合わせており、ボリュームがありながらもさっぱりと食べられるのだとか。

▲かきあげ付おろし天丼 740円

おろし天丼に野菜かきあげを追加したメニューです。

▲おろし天ぷら御膳 850円

えび、いか、いんげん、ごぼう2本、ちくわ磯辺の天ぷら盛り合わせを、おろし大根と天つゆで食べる御膳です。

副菜として根菜の甘辛煮、なすの甘辛だれ、たまごやき、椎茸昆布が付属し、複数のおかずをバランスよく食べられるとしています。

おろしなら夏でもかっこめる

揚げたての天ぷらにおろし大根を合わせた組み合わせは、暑い時期でも食べやすいのが魅力。「これこれ～！」となりそうです。

天ぷら好きには刺さるコスパ感あるお弁当。ほっかほっか亭でゲットしてみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。