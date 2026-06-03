は？総重量1キロの「焼肉ランチ」ご飯はお替り無料

アトムが運営する焼肉チェーン「カルビ大将」と「がんこ亭」は6月8日より、新ランチメニューを発売します。



注目は「爆食！牛バラカルビ定食（500g）」（3289円）。



牛バラ肉500gに加え、ご飯やサラダ、スープを含めた総重量約1kgの焼肉ランチです。牛バラは厚みにこだわってカットされており、肉の旨みが存分に感じられるといいます。



ご飯はお替り無料。

また、「カルビ大城ランチ定食」（1969円）も登場。



城をモチーフにしたインパクトのある見た目が特徴のランチ定食です。甘辛い味付けのカルビ重と、ねぎ塩タン重（ポーク）の2種類を一度に味わえます。

ナムル、スープなどが添えられて、バランスよく最後まで飽きずに食べられるといいます。

肉500g、総重量1kg級「爆食ランチ」やばくないか

今回の新メニューでは、ボリュームと満足感を重視し、焼肉をしっかり食べたいニーズに応える内容を意識したということ。



総重量約1kgというインパクトのあるボリュームのランチ。メニューを見るだけでも胸がわきたちます！



ひとり向けなので自分のペースでしっかり楽しめるのもうれしいですね。ご飯がお替り無料というのありがたい。



注目度高いです！



※価格は税込み表記です。