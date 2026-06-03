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カルビ大将とがんこ亭で6月8日より

は？総重量1キロの「焼肉ランチ」ご飯はお替り無料

2026年06月03日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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爆食！牛バラカルビ定食（500g）

　アトムが運営する焼肉チェーン「カルビ大将」と「がんこ亭」は6月8日より、新ランチメニューを発売します。

　注目は「爆食！牛バラカルビ定食（500g）」（3289円）。

　牛バラ肉500gに加え、ご飯やサラダ、スープを含めた総重量約1kgの焼肉ランチです。牛バラは厚みにこだわってカットされており、肉の旨みが存分に感じられるといいます。

　ご飯はお替り無料。　

カルビ大城ランチ定食

　また、「カルビ大城ランチ定食」（1969円）も登場。

　城をモチーフにしたインパクトのある見た目が特徴のランチ定食です。甘辛い味付けのカルビ重と、ねぎ塩タン重（ポーク）の2種類を一度に味わえます。

　ナムル、スープなどが添えられて、バランスよく最後まで飽きずに食べられるといいます。

肉500g、総重量1kg級「爆食ランチ」やばくないか

　今回の新メニューでは、ボリュームと満足感を重視し、焼肉をしっかり食べたいニーズに応える内容を意識したということ。

　総重量約1kgというインパクトのあるボリュームのランチ。メニューを見るだけでも胸がわきたちます！

　ひとり向けなので自分のペースでしっかり楽しめるのもうれしいですね。ご飯がお替り無料というのありがたい。

　注目度高いです！
 

※価格は税込み表記です。

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