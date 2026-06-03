は？総重量1キロの「焼肉ランチ」ご飯はお替り無料

アトムが運営する焼肉チェーン「カルビ大将」と「がんこ亭」は6月8日より、新ランチメニューを発売します。
注目は「爆食！牛バラカルビ定食（500g）」（3289円）。
牛バラ肉500gに加え、ご飯やサラダ、スープを含めた総重量約1kgの焼肉ランチです。牛バラは厚みにこだわってカットされており、肉の旨みが存分に感じられるといいます。
ご飯はお替り無料。
また、「カルビ大城ランチ定食」（1969円）も登場。
城をモチーフにしたインパクトのある見た目が特徴のランチ定食です。甘辛い味付けのカルビ重と、ねぎ塩タン重（ポーク）の2種類を一度に味わえます。
ナムル、スープなどが添えられて、バランスよく最後まで飽きずに食べられるといいます。
肉500g、総重量1kg級「爆食ランチ」やばくないか
今回の新メニューでは、ボリュームと満足感を重視し、焼肉をしっかり食べたいニーズに応える内容を意識したということ。
総重量約1kgというインパクトのあるボリュームのランチ。メニューを見るだけでも胸がわきたちます！
ひとり向けなので自分のペースでしっかり楽しめるのもうれしいですね。ご飯がお替り無料というのありがたい。
注目度高いです！
※価格は税込み表記です。
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