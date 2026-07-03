【7月3日】ペッパーライス「1皿頼んで、1皿無料」の創業祭！シェアOK

「ペッパーランチ」は本日7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」イベントを開催しますよ。
イートイン限定で、看板メニューの「ビーフペッパーライス」を注文すると同じ商品がもう1皿無料になる1日限定のイベントです。日本国内を含む世界17の国と地域、570店舗で同時に開催。
ただし当日はランチメニューの販売は休止となります。
■World Pepper Rice Day キャンペーン概要
実施日：7月3日
内容：「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」（890円）を1皿購入で「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」を1皿無料で提供（イートイン限定）
実施店舗：日本国内（ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店）および世界17の国と地域、570店舗
※東京競馬場店、アリオ深谷店を除く（店休日のため）
ーーー
公式のおしらせには「おひとりで2皿楽しむもよし、お友達やご家族でシェアするもよし」と記載されているため、複数人での利用もオーケー。金曜日の今日、店舗に立ち寄ってみては。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります