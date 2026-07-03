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7月3日開催

【7月3日】ペッパーライス「1皿頼んで、1皿無料」の創業祭！シェアOK

2026年07月03日 10時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　「ペッパーランチ」は本日7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」イベントを開催しますよ。

　イートイン限定で、看板メニューの「ビーフペッパーライス」を注文すると同じ商品がもう1皿無料になる1日限定のイベントです。日本国内を含む世界17の国と地域、570店舗で同時に開催。

　ただし当日はランチメニューの販売は休止となります。

890円の「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」が2皿目無料に

■World Pepper Rice Day　キャンペーン概要
実施日：7月3日
内容：「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」（890円）を1皿購入で「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」を1皿無料で提供（イートイン限定）
実施店舗：日本国内（ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店）および世界17の国と地域、570店舗
※東京競馬場店、アリオ深谷店を除く（店休日のため）
ーーー
　公式のおしらせには「おひとりで2皿楽しむもよし、お友達やご家族でシェアするもよし」と記載されているため、複数人での利用もオーケー。金曜日の今日、店舗に立ち寄ってみては。

※価格は税込み表記です。

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