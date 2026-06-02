ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月2日、昨年に発表したPlayStation 5とPC向けに今後発売予定の新たな周辺機器の数々のなかから、PlayStation初の格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」と、PlayStationが設計するゲーミングモニター「27″ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」、そして初のデスクトップゲーミング用ワイヤレススピーカー「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」についての最新情報を公開した。

●FlexStrike ワイヤレスファイトスティックは、8月6日発売

FlexStrike ワイヤレスファイトスティックは、『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』とあわせて楽しめるよう、8月6日に発売される。PS5およびPC（※）向けに設計されており、競技プレイと持ち運びやすさを考慮してデザインされている。

付属のスリングキャリーケースと内蔵充電式バッテリーにより、トーナメントやほかのプレイヤーとの集まり、友人の家などにもFlexStrike ワイヤレスファイトスティックを簡単に持ち運び、すぐに対戦を楽しむことが可能だ。

FlexStrike ワイヤレスファイトスティックは、全国のPlayStation取扱店にて、希望小売価格3万4980円で6月12日から順次予約受付を開始する。

●27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付きは、8月27日から順次発売

リビングルーム以外の場所、とくに自分の部屋やデスク周りでゲームを楽しむプレイヤーは、ますます増え続けている。27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付きは、リビングルームのテレビ以外でも高品質なディスプレー体験を求めるプレイヤーに向けて設計されており、27インチのQHD（2560×1440）IPSディスプレイを搭載。PS5およびPlayStation 5 Proでは最大120Hz、対応するPCおよびMacでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、いずれもVRRをサポートしている。

27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付きは、希望小売価格4万9980円で、数量限定にて販売予定。本製品の予約受付は、全国のPlayStation取扱店にて、6月5日から順次開始する。

●PULSE Elevate ワイヤレススピーカーは、今年後半に発売予定

PULSE Elevate ワイヤレススピーカーには、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットおよびPULSE Explore ワイヤレスイヤホンに搭載されている革新的な音響技術の多くが取り入れられており、強化されたサウンドによってゲームプレイ体験をより没入感のあるものにする取り組みをさらに広げている。

このワイヤレススピーカーは今年後半に発売予定で、27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付きとの組みあわせにも最適だ。プレイヤーには、リビングルームの外でも豊かな体験を届けるという。希望小売価格や予約受付の開始時期など、詳細は近日中に発表するとのことなので、続報を待とう。

同社の公式ブログ「PlayStation Blog」ではより詳しく上記の製品について紹介しているので、こちらもあわせてチェックしてほしい。

▼該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2026/06/02/20260602-ps5-accessories-preorder-o/