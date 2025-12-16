スクウェア・エニックスは12月16日、Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）版『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』無料体験版を配信開始した。また、最新トレーラーも公開している。

本作の発売日は、2026年1月22日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版は5478円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションは7101円だ。

■『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』無料体験版

無料体験版では、ゲーム冒頭の「CHAPTER 1. 壱番魔晄炉爆破作戦」をプレイできる。戦闘や探索を気軽に楽しめる「ゲームブースト機能」も、製品版に先行して体験可能だ。また、体験版のセーブデータは製品版へそのまま引き継げて、特典として「精霊のピアス＆冒険アイテムセット」も入手可能。

さらに無料体験版配信を記念して、「FFVII リメイクシリーズ」クリエイティブ・ディレクターの野村哲也氏による書下ろしコラボアートも公開している。

※コラボアートは公式Xでも公開しております。

●Nintendo Switch 2 無料体験版

Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096733

●Nintendo Switch 2 ダウンロード番号

Switch 2版では下記のダウンロード番号を使用して、無料体験版をマイニンテンドーストア／ニンテンドーeショップからダウンロードできる。

D3GM3304H3DBB2VB

★ダウンロード番号の入力方法はこちら ※外部サイト(任天堂ホームページ）へ遷移します

https://support.nintendo.com/jp/switch2/play/digital/eshop/dlcode/index.html

●Xbox Series X|S／PC（Windows）無料体験版

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/i/9NFTWDJKGSBF

■最新トレーラー公開

本映像では、クラウドとセフィロスの因縁を軸に、その関係性をわかりやすく描いている。本作を未プレイの人でも、クラウドやセフィロスといった名前を耳にしたことがある人なら興味を持てる、作品の入り口として最適な内容となっている。

▼クラウド VS セフィロス トレーラー｜Nintendo Switch 2版／Xbox Series X|S版

https://youtu.be/O0D99EFTdqc

■ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレードCUP COFFEE TUMBLER BOOK発売！

クラウド・ザックス・セフィロスを描いた真空断熱タンブラー（全2色）が登場。本製品は、ブラック／シルバーの全2色展開。本体表面には野村哲也氏によるイラストを、背面にはメテオをはじめとする『FFVII』要素満載のエンブレムをあしらっている。機能的で快適な真空断熱構造タンブラーは、長時間のゲームのおともにもピッタリなアイテムだ。

発売予定日：2026年1月26日予定

販売ヵ所：

・全国のファミリーマート（※一部の店舗では取り扱いがない場合があります）

・宝島チャンネル（宝島社オンラインサイト／12月16日17時より予約受付開始予定）

販売サイト：https://tkj.jp/goods/list?q=fftumbler

■ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード ✕ JR東海 in 名古屋

2026年1月15日より、東海道新幹線の車内で楽しめるオリジナルボイスドラマや、名古屋市内を巡るオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリーを実施する。さらに、東海道新幹線にちなんだ限定イラストを使用した特典のプレゼントやグッズの販売なども行う。

▼詳細は下記の特設サイトをチェック

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/ffviir_ig/?utm_source=lp&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_ffviir_cjr&utm_content=251215_ffviir_cjir

■「FFVII リメイク インターグレード × マジック」硬質カードケースが当たる！キャンペーン

スクウェア・エニックスe-STOREでは、キャンペーン期間中に『ファイナルファンタジーVII』関連の対象製品を5000円以上購入した人の中から抽選で550名に、「マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」の特別コラボアイテムである「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード × マジック硬質カードケース」をプレゼントする。キャンペーン期間は、2026年1月22日23時59分まで。

▼詳細は特集ページをチェック！

https://sqex.to/E2L7V

■Nintendo Switch 2パッケージ版【早期購入で豪華特典を手に入れるチャンス！】

「マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」プレイ・ブースター×1パック

Nintendo Switch 2パッケージ版の初回封入特典として、パッケージ内に「マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY」のプレイ・ブースター1パックが封入される。数量限定のため、確実に手に入れたい人はぜひ予約しよう。

●パッケージ版初回封入特典

特典：「マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」プレイ・ブースター×1パック

プレイ・ブースターにはランダムにカードが14枚収録されている。

™ & © 2025 Wizards

※画像はイメージです。

※プレイ・ブースターはパッケージ内に封入されています。

※封入されるプレイ・ブースターは市販のものと同一です。

※日本語カードのみ。

※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※特典には数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

商品名：ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

価格：5478円

収録内容：

■ゲーム本編

・ファイナルファンタジーVII リメイクインターグレード

・追加エピソード：FF7R EPISODE INTERmission

■ゲーム内コンテンツ

・武器：シュリケンダー

・防具：ミッドガルバングル／神羅バングル／コルネオの腕輪

・アクセサリ：スーパースターベルト／魔晄の水晶／リレイズピアス

・召喚マテリア：カーバンクル／コチョコボ／サボテンダー

※本作のパッケージ版は「キーカード」での販売となります。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされます。ダウンロードにはインターネット接続環境と90GB以上の空き容量が必要です。詳細は「キーカードについて｜Nintendo Switch 2｜任天堂」（https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/key-card/index.html）をご確認ください。

※更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。

※画像はイメージです。

※特典には数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

■Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）ダウンロード版

【早期購入して壮大な物語の原点を体験しよう】原作『ファイナルファンタジーVII』がセットに！

Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）のダウンロード版には、「早期購入限定版」を用意。本製品は、2026年1月31日までの期間限定製品となり、『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』に加えて原作『ファイナルファンタジーVII』が付属する。

また、Xbox Series X|S／PC（Windows）版では予約後すぐに『ファイナルファンタジーVII』をダウンロード・プレイできる。Nintendo Switch 2版では発売日である2026年1月22日よりプレイ可能だ。このお得な機会に、リメイク作品とその原点となる物語の両方を、あわせて楽しんでみてはいかがだろうか。

●ダウロード版／ダウロード版デジタルデラックスエディション早期購入限定版

販売期間：2026年1月31日23時59分まで

・ダウンロード版

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000030354

Microsoft Store：https://www.xbox.com/games/store/KEYWORD/9N8RG4VX469H

・ダウンロード版デジタルデラックスエディション

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000030357

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9N4SMZC5FMPD

製品名：【早期購入限定版】 ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード

【早期購入限定版】ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード デジタルデラックスエディション

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）

価格：

通常版：5478円

デジタルデラックスエディション：7101円

収録内容：

■ゲーム本編

・ファイナルファンタジーVII リメイク

・追加エピソード：FF7R EPISODE INTERmission

・ファイナルファンタジーVII（原作）

■ゲーム内コンテンツ

・武器：シュリケンダー

・防具：ミッドガルバングル／神羅バングル／コルネオの腕輪

・アクセサリ：スーパースターベルト／魔晄の水晶／リレイズピアス

・召喚マテリア：カーバンクル／コチョコボ／サボテンダー

■デジタルコンテンツ ※デジタルデラックスエディションのみ

・デジタルミニサウンドトラック

・デジタルアートブック

※ダウンロード版の早期購入限定版は『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』と原作『ファイナルファンタジーVII』をセットにした製品です。 ※2026年2月1日以降は、早期購入限定版と同価格の、原作『ファイナルファンタジーVII』がセットではない『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』または『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード デジタルデラックスエディション』単品の販売のみとなります。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）

発売日：2026年1月22日

価格：

通常版：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：7101円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

※ダウンロード版の早期購入限定版は『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』と原作『ファイナルファンタジーVII』をセットにした商品です。

※2026年2月1日以降は、早期購入限定版と同価格の、原作『ファイナルファンタジーVII』がセットではない『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』または『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード デジタルデラックスエディション』単品の販売のみとなります。

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO