スクウェア・エニックスは1月22日、Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Windows）版『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が5478円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが7101円だ。

本作は、「ファイナルファンタジーVII リメイクプロジェクト」3部作の第1作目。元ソルジャーのクラウドを主人公に、原作で描かれた「ミッドガル脱出」までの物語を再構築した『ファイナルファンタジーVII リメイク』と、シノビの少女・ユフィを主人公とした番外編『FF7R EPISODE INTERmission』の2つの物語を楽しめる。

また、発売にあわせてロンチトレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

▼ロンチトレーラー｜Nintendo Switch 2 版/ Xbox Series X|S版

●Switch 2 パッケージ版《初回封入特典》

初回封入特典として『マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY』 プレイ・ブースター×1パックが付いた製品。プレイ・ブースターにはランダムにカードが14枚封入されている。

※封入されるプレイ・ブースターは市販のものと同一です。

●Switch 2／XSX|S／PC（Windows）版ダウンロード版《早期購入限定版》

《早期購入限定版》は価格はそのままに『FF7 リメイク インターグレード』と原作『FINAL FANTASY VII』がセットになった製品。

※2026年1月31日までの期間限定でご購入いただけます。

※セット商品ではない通常版、Digital Deluxe Editionは2026年2月1日より販売開始のため現在はご購入いただけません。

●Switch 2／XSX|S／PC（Windows）版 デジタルデラックスエディション《早期購入限定版》

デジタルデラックスエディション《早期購入限定版》はゲーム本編と原作に加えて、これまで発売した『FFVII リメイク デジタルデラックスエディション』と『FFVII リメイク インターグレード デジタルデラックスエディション』2冊分の内容をひとつにまとめた「デジタルアートブック」と「デジタルミニサウンドトラック」（全24曲収録）がセットになった製品。

※2026年1月31日までの期間限定でご購入いただけます。

※セット商品ではない通常版、デジタルデラックスエディションは2026年2月1日より販売開始のため現在はご購入いただけません。

Square Enix Digital Content Viewerについて

デジタルアートブックおよびデジタルミニサウンドトラック（以下「本コンテンツ」）は、『Square Enix Digital Content Viewer』を通じて視聴閲覧できる。 『Square Enix Digital Content Viewer』は、スクウェア・エニックスが提供するデジタルコンテンツ閲覧サービス。デジタルアートブック、デジタルサウンドトラックなどスクウェア・エニックス作品のデジタルコンテンツ視聴閲覧に利用できる。 デジタルデラックスエディション《早期購入限定版》 【Switch 2 版】

※本コンテンツを視聴閲覧するには、SquareEnixアカウントの取得が必要です。取得方法はこちら（https://secure.square-enix.com/）

※『Square Enix Digital Content Viewer』はPCのウェブブラウザでご利用いただけます。

※『Square Enix Digital Content Viewer』へのアクセスは、ニンテンドーeショップでの決済完了後に配信されるメールにアクセス用のURLとコードが記載されます。メールを受け取れますよう予めご注意ください。 【XSX|S、PC（Windows）版】

※『Square Enix Digital Content Viewer』は商品に含まれております。ご利用にはインターネット接続が必要です。

※デジタルコンテンツのファイルダウンロードはできません。予めご了承ください。

■『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』無料体験版

無料体験版では、ゲーム冒頭の「CHAPTER 1. 壱番魔晄炉爆破作戦」をプレイできる。さらに、体験版のセーブデータは製品版へそのまま引き継ぐことができ、特典として「精霊のピアス＆冒険アイテムセット」も入手可能。

●Switch 2無料体験版

《Nintendo Store》

《ダウンロード番号》

XSX|S／PC（Windows）無料体験版

《Microsoft Store》

