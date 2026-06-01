Nugem StudioとTesseract Studioが開発する基本プレイ無料ゲーム「タスクバーヒーロー」が話題を呼んでいる。

本作はPC下部にある「タスクバー」を舞台に、ドット絵のヒーローが冒険する放置ゲーム。5月27日に正式リリースを迎えたのち右肩上がりにユーザー人数が増加。5月31日時点で同接14万人に到達する人気っぷりを見せている。

しかし、当初は“非常に好評”だった評価も現在は“賛否両論”まで落ち込んでいる。どうやら予想を超える人気でアクセス集中したのと、ゲーム内アイテムをSteamマーケットに出品する仕組みがSteamサーバーに急激な負荷をかけ、ゲーム全体が重くなっている模様だ。

これを受けて運営は、6月1日21時（日本時間）にアップデートをすると告知。それにより、「キューブレベル10以上からマーケット取引が可能になる」「伝説（Legendary）等級以上のアイテムのみマーケット取引が可能になる」という変更を実施する。

また、アップデートと同時に「Steamマーケット」「Steam保管庫」「交易船」に出品中のアイテムを取り下げておかないと、削除されてしまうことも注意喚起している。

この事態の補償として、有料DLCとして予定していた「キャラクターコスチューム6種」を無料で配信する予定だという（6月後半見込み）。

ユーザーからは「普通に遊ぶぶんには面白いのに」「オフライン版出してほしい」「僕のタスクバーヒーロー終わっちゃった」「セミより短い命だったな…」「運営にはなんとか頑張って欲しい」など、残念がる声が寄せられていた。