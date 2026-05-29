Nugem StudioとTesseract Studioが開発する基本プレイ無料ゲーム「タスクバーヒーロー」が5月27日に正式リリースされ、話題を呼んでいる。

TaskbarHero, the game we've poured our hearts into, is finally out in the world! It's free to play, so if you're interested, we'd love for you to check it out on Steam. We're also running a launch promotion event, so come join in! Thank you!!https://t.co/jzNUaCyUB4#PixelArt… pic.twitter.com/zWCUaEvueh — Tesseract Studio (@TesseractStd) May 27, 2026

本作は、PC下部にある「タスクバー」に常駐する放置系RPG。ドット絵の勇者たちが冒険し、自動でアイテムを集め強くなっていく。プレイヤーはたまにスキルを割り振ったり装備をセットしたりして、キャラを育てるのが基本となる。

現在は3つのステージと4つの難易度のマップをプレイ可能。課金要素はヒーローや倉庫、ペットなどが用意されており、最初から無料DLC「プリースト」が用意されているのは良心的。

さらに本作、Steamマーケットの取引可ということで、装備や素材がリアルマネーで売買できる。いわゆるRMT（リアルマネートレード）であり、早速チーターも現れたようだが、公式の検知プログラムによってBAN（アカウント永久停止）され、経済は守られているとのこと。

※停止後もゲームプレイは可能だが、Steamマーケット機能は永久に利用不可となる

ユーザーからは「強化が楽しくてハマる」「ディアブロ4でハクスラしながらこっちでもハクスラしてます」「ガラケー時代の放置ゲーを令和版にアプデしたような内容」「直感的でわかりやすく非常に遊びやすい」「課金圧ないのにDLC買っちゃう」「小銭稼ぎもできちゃう」「タスクバー空いてませんか？その余白、ヒーローが使います」などの声が寄せられていた。

Steam評価は“非常に好評”を獲得。SteamDBによると同接4万人越えで、右肩上がりにユーザー数が増え続けている模様だ。気になったら、ぜひインストールしてみてはいかがだろうか。