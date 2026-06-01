このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第5回

AcerがCOMPUTEXに先駆けてAI対応新モデルを披露、MacBook Neo対抗ノートからスマートグラスまで

2026年06月01日 10時00分更新

文● 中山智　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Acerは、5月2日から台北にて行なわれる「COMPUTEX 2026」に合わせて、メディア向け新製品展示会「Pre-COMPUTEX MEDIA LOUNGE」を開催した。本イベントでは、ノートPC、デスクトップPC、ゲーミングデバイス、タブレット、モニター、スマートモビリティなど、多岐にわたる新製品群が公開された。

　多くのモデルにおいてAI処理に特化したNPUや最新プロセッサが搭載されており、同社の「Copilot+ PC」ポートフォリオの拡充が示されている。なお価格や日本での発売に関しては基本的には未定となっている。

台北市内で開催されたAcerの「Pre-COMPUTEX MEDIA LOUNGE」

MacBook Neoの対抗機を展示
エントリーモデルながらAI処理に対応

　イベント会場内で唯一ケースに囲まれた状態で展示されていたのが、エントリークラスのノートPC「Aspire Go 15」。本機は、クアルコムのエントリー向けSoC「Snapdragon C」を搭載している。

Snapdragon C搭載の「Aspire Go 15」

　現時点ではSnapdragon Cの詳細について未発表ではあるもの、説明員によるとエントリーモデルでありながらAI処理に対応し、市場においては「MacBook Neo」の対抗機として位置付けられているとのこと。15インチサイズのディスプレーと独立したテンキーパッドを備えており、学生やオフィス用途など、幅広いユーザーの日常的なタスクを長期間サポートする設計が採用されている。

　コンシューマー向けの「Swift」シリーズからは、コンバーチブル型の「Swift Spin 14 AI」と、クラムシェル型の「Swift Air 14」が発表された。

　「Swift Spin 14 AI」は、360度回転ヒンジを備えた2-in-1ノートPCであり、クアルコムのSnapdragon X2 Elite搭載モデルとIntel Core Ultra（シリーズ3）搭載モデルの2種類が展開される。Snapdragonモデルは80 TOPS、インテルモデルは最大100 TOPSのNPU性能を持ち、ローカル環境でのAI推論に対応する。Wacom AES 2.0互換のスタイラスペン入力をサポートしている。

左のシルバーがインテル搭載モデル、右がSnapdragon搭載モデルの「Swift Spin 14 AI」

360度回転のヒンジを装備

　「Swift Air 14」は、アルミニウム筐体を採用した軽量モデル。Intel Core Ultra 7 350プロセッサーと14インチのWUXGAディスプレーを搭載し、ピンク、ブルー、パープルといったカラーバリエーションが用意される。また、スマートフォンをウェブカメラとして利用できる「Acer Phone Cam」機能も搭載している。

アルミ筐体の「Swift Air 14」

カラバリは4色展開

　Aspireシリーズではそのほか、デスクトップPCの代替にもなる18インチ大画面の「Aspire 18 AI」やクリエイター向けの高性能機で、Intel Core Ultra 9やGPUを搭載した「Aspire X 16 AI」を展示していた。

Intel Core Ultra 9を搭載した大画面のノートPCの「Aspire 18 AI」

クリエイター向けの「Aspire X 16 AI」

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥113,939
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
【整備済み品】軽量薄型 ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第10世代Core i5 - メモリ 8GB - SSD 256GB - Webカメラ内蔵 - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - Win11搭載 - MS Office 2021
￥32,800
4
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
￥159,980
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,606
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
9
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999
10
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン