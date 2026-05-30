あのKTUが「COMPUTEX TAIPEI 2026」取材に乗り込む！ アスキーで彼の言動をチェックできるぞ！

2026年6月2日〜5日にいよいよアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が開催されます。今年はなんと現地特派員としてベンチマーク芸人……もとい、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏を起用。業界を隅々まで知るKTUが、独自の目線で業界の中心部に鋭く斬り込んでいきます。

アスキー専属取材班としてKTUには、おはようからおやすみまでリアルタイムで台湾取材記をXに投稿してもらいます。1日だけだと思ったら4日間も台湾に拘束され、みるみる瞳が濁っていくさま……ではなく数々の製品を目利きしてきた鋭い目線と、業界に対する忖度のない辛口評価（とアスキーへの感謝の意）にご期待ください。

なお、今年のアスキーはKTUのポストだけではありません。現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事でCOMPUTEXをお楽しみください！