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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第6回

31年目のベテランライターが、今日、初めて台湾に行くワケ

2026年06月01日 10時45分更新

文● ASCII 取材● KTU

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初めて台湾へ飛ぶKTU

　「これから台北へのフライト。ライター稼業31年目にして初台湾です」

　そう話す彼は、アスキーのベンチマーク芸人……もとい、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

　そんなKTUが、キャリア31年目にして、はじめて台湾を訪れる理由とは、2026年6月2日〜5日にいよいよアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が開催されるからなのです！

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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