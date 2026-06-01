31年目のベテランライターが、今日、初めて台湾に行くワケ

「これから台北へのフライト。ライター稼業31年目にして初台湾です」

そう話す彼は、アスキーのベンチマーク芸人……もとい、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

そんなKTUが、キャリア31年目にして、はじめて台湾を訪れる理由とは、2026年6月2日〜5日にいよいよアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が開催されるからなのです！

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！