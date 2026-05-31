Garmin製スマートウォッチ「Venu 4」のSuica機能はやっぱり便利だった！ Apple Watchとはどう違う？
2026年05月31日 12時00分更新
前々回、前回に続いて、Garmin（ガーミン）の高性能スマートウォッチ「Venu 4」をレビューします。
ガーミンのスマートウォッチの利点として、Suicaが使える機種が多いことが挙げられます。Venu 4も独自のキャッシュレス決済「Garmin Pay」に対応していて、Suicaを設定できます。筆者はApple WatchやPixel WatchでSuicaを使ったことがありますが、それらと使い方は同じなのか？ 全然違うのか？ 実際に使ってみました。
Suica以外にクレカのタッチ決済も使えるが
対応したクレジットカードは非常に限定的
Venu 4には「Wallet」というアプリがあり、そこからSuicaを登録します。利用の開始には、スマホの「Garmin Connect」アプリでの初期設定が必要です（今回はiPhone 16 Proと接続しています）。
「詳細」→「Wallet & Garmin Pay」と進むと、筆者がApple Payに登録しているクレジットカード（三井住友VISAカード）が表示されました。これってクレカが登録できるのかな？ と思い、画面に表示された案内に従って設定を進めたのですが、やはり「このカードは追加できません」という表示が出ました。
ちなみに登録できるクレカもあります。日本ではPayPay銀行、三菱UFJ銀行、ソニー銀行が発行したVISAデビットカードにのみ対応しているとのこと。これらのカードを持っている人であれば、VISAのタッチ決済が使えるようです。
Suicaは新規に発行して追加する仕組み
筆者の場合は、Venu 4で使えるのはSuicaだけなので、「交通系ICカード」→「Suica」へと進みました。Apple WatchやGoogle Pixel Watchでは、スマホで使っているSuicaをウォッチに移すことができますが、ガーミンではそれは不可能です。新しいSuicaを発行する必要がありました。
といっても、このスマートウォッチで使うためのデジタルカードなので、プラスチックのカードは発行されません。個人情報などを入力する必要はなく、すぐに発行されました。そしてそのSuicaにお金をチャージし、ウォッチに同期すれば設定は完了です。
チャージはGoogle Pay経由でする仕組みです。筆者はGoogle Payを使っているので、Googleアカウントで認証するだけで、すぐにチャージが完了しました。Androidユーザーであれば、多くの場合は同様でしょう。ただ、iPhoneとペアリングして使っていて、Google Payとはまったく無縁だった場合は、Google Payの利用設定をしたうえで、そこにクレジットカードを登録するといった作業が必要になります。
なお、「Wallet & Garmin Pay」の初期設定では、ロックを解除するためのパスコードの設定が求められます。ですが、Suicaは「ラピッドパスカード」機能を有効にすることで、Suicaを画面に表示したり、ロックを解除したりすることなく使えるようになります。
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