人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第32回

Pixel Watch 4を満喫するには「Fitbit Premium」に入るべき？ とりあえず6ヵ月無料なので試した

2026年03月01日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

Pixel Watch 4を購入すると6ヵ月無料で使える
「Fitbit Premium」の機能について調べた

　4回連続でレビューしているグーグルのPixel Watch 4。今回はPixel Watch 4の初期設定をすると、「Fitbit Premium」への加入を導かれるので、この機能について紹介します（第1回第2回第3回）。

Fitbit Premium

Fitbit Premiumではフィットネス動画などを参考にしながら、運動に取り組めます

　Fitbit Premiumですが、6ヵ月間は無料で使えるので、まずは試してみるといいでしょう。ただし、加入時に年額7480円（割引適用前）または月額640円の選択が必要で、6ヵ月経過後に自動で課金が始まる点には注意が必要です。

　6ヵ月後の解約が面倒なので「最初から加入したくない」という人もいるでしょうし、試しに使ってみたものの「どれがPremiumの機能なのかがわからない」という人もいるでしょう。そこで、Premiumだけが利用できる機能について調べてみました。

【Fitbit Premiumの機能 その1】
動画と音声によるワークアウトセッションを楽しめる

　Fitbit Premiumでは、動画と音声による多彩なワークアウトセッションを利用できます。スマホを見ながら運動ができ、音量を調節したり、一時停止したりといった操作はPixel Watchでもできます。なお、無料版では見本として一部のセッションだけを視聴できます。

Fitbit Premium

動画を見ながら運動ができる多彩なセッションが用意されている

【Fitbit Premiumの機能 その2】
睡眠の細かい分析が見られる

　無料版でも睡眠をモニタリングできますが、Fitbit Premiumに加入すると、より詳細な分析結果を得られます。無料版では睡眠の質を100点満点で表す「睡眠スコア」のみが表示されますが、Premiumでは、睡眠スコアの内訳（睡眠ステージ、眠りの深さ、回復度）も表示され、細かい分析を見ることができます。また、継続して測定することで、月ごとに「睡眠プロフィール」も表示されます。

Fitbit Premium

毎日の睡眠の詳細な分析が見られて、月ごとの睡眠傾向も確認できる

【Fitbit Premiumの機能 その3】
ストレスマネジメントに役立つ

　Pixel Watch 4は、ストレスや興奮などの身体反応を検出し、ストレスマネジメントに役立てることができます。取得したデータに基づき、毎日「ストレスマネジメントスコア」が表示され、その変動もチェックできるようになっています。Premiumでは、スコアの内訳（身体的安定、身体活動バランス、睡眠パターン）も確認することができます。

Fitbit Premium

ストレススコアの内訳が表示されるので、ストレスの要因を分析しやすい

【Fitbit Premiumの機能 その4】
多彩なマインドフルセッションを利用可能

　Fitbit Premiumに加入すると、瞑想、ガイド付き呼吸エクササイズ、リラクゼーションなど、さまざまなマインドフルセッションを利用できます。無料版では、ごく一部のコンテンツしか視聴できません。

Fitbit Premium

リラックスしたいときや、よく眠るためのコンテンツが用意されている

【Fitbit Premiumの機能 その5】
健康のための料理レシピが見られる

　レシピを解説するショート動画が見られます。ただし、米国向けといった印象で、和食はなく、西洋料理が中心。解説も英語のみです。

Fitbit Premium

レシピのコンテンツはさほど多くはなく、これからの充実に期待したい

　筆者はPixel Watch 4をFitbit Premiumに加入して使っています。違いを確認するために、Fitbit Premium未加入のPixel Watch 3と使い比べてみたのですが、確認できた違いは上記の5点でした。Googleのウェブやアプリでの記載が微妙に違ったりするので、さらに細かい違いがあるかもしれませんが……。

Fitbit Premium

Googleストアに掲載されている無料版とPremiumの比較表（左）。筆者が確認できた違いだけだった。「Fitbit」アプリで確認できるPremiumの機能（右）には「Google AIによるパーソナライズされたおすすめのランニング」という項目も。ランニングをしている人には、Premiumならではの有益が情報が提供されるのかも……

積極的に運動やフィットネスに取り組んでいる人なら
役に立つコンテンツもあるかも

　Pixel Watch 4をただ着けているだけの場合、Premium加入のメリットは睡眠とストレスについて詳しい情報が得られるだけです。スコアの分析など、そこまで細かい情報が必要でなければ、Premiumに加入する必要はないでしょう。

　動画のワークアウトセッションやマインドフルセッションは、頻繁に活用するのであれば、月額640円は経済的といえるでしょう。

　もし、初期設定時に「Fitbit Premium」に加入して、必要ないと思ったら、忘れずに解約するようにしましょう。

Fitbit Premium

スマホから加入した場合は、「Playストア」の「お支払いと定期購入」→「定期購入」から「Fitbit」を選択して解約できる

 

