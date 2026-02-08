グーグルのスマートウォッチ「Pixel Watch 4」でGeminiを使ってみたら、期待以上に快適だった

世代が進むごとに機能が増え、電池持ちが向上しているGoogle Pixel Watch。昨年10月に発売された最新モデル「Google Pixel Watch 4」では、GoogleのAIアシスタント「Gemini」が快適に使えることも大きなアピールポイントとなっています。従来の「Googleアシスタント」と比べて、どう便利になったのか？ じっくり使ってみました。

Pixel Watch 4ならジェスチャーでGeminiを起動できる

筆者はGoogle Pixel Watch 4（以下、Pixel Watch 4）をGoogle Pixel 10 Pro（以下、Pixel 10 Pro）とペアリングして使っています。ちなみにLTEモデルで、ドコモの「ワンナンバーサービス」にも加入しています。

Pixel Watch 4は、あらかじめGeminiが使えるようになっています。Geminiを起動する方法は4つです。1つ目の方法が、従来の「Googleアシスタント」と同じように「OK Google」と話す。次に、リュウズの上にあるサイドボタンを長押ししても起動できます。文字盤（ホーム画面）にGeminiのアイコンが表示される場合は、それをタップしてもOK！

さらに、「設定」→「ジェスチャー」で「手首をあげて話す」をオンにすると、手首を持ち上げて、ウォッチを口元に近づけるだけでもGeminiが起動するようになります。

ちなみに、GeminiはPixel Watch 4だけでなく、Wear OS 4以上を搭載したすべてのスマートウォッチで利用可能です。つまり、Pixel Watchの初代モデルでも、OSさえアップデートすれば、GoogleアシスタントがGeminiに置き換わって使えるようになります。ただし、手首を持ち上げて話す操作は、今のところPixel Watch 4だけの特権です。

どんどんと続けて質問すると、目的に合った回答を得られる

GeminiはGoogleアシスタントの進化系とでも呼ぶべき機能です。会話形式の「Gemini Live」には対応していませんが、スマホで使う場合と同じように多彩な用途に使えます。

たとえば、声で天気や目的地までの道順など、知りたいことを調べることはもちろん、電話をかけたり、タイマーを設定したりと、スマホを操作することも可能。「◯◯◯◯をスペイン語で」「お詫びのメッセージを作成して」なんてことも可能です。従来のGoogleアシスタントは、基本的には一問一答でしたが、Geminiは続けて質問して、知りたいことを絞り込んだり、アイデアを膨らませたりできることに利点があります。

たとえば、目的地までの経路を検索してから、「渋滞は？」と道路状況を確認したり、「途中でランチを食べたい」と、飲食店に寄る経路を調べたりすることもできました。

思い付いたことがあるときに「◯◯◯◯とメモして」と話すと、「Keepメモ」に保存されるのも便利。メモはスマホでも確認できるので、途中まで作成したメモを保存して、スマホで編集を続けるといったこともできます。

運動をする際は「ウォーキングを開始」などと話すと、「Fitbit エクササイズ」が起動して計測が始まります。一時停止・再開をしたいときにも画面に触れることなく、ウォッチを口元に近づけて話すだけです。

ちなみに、筆者はLTEモデルを使っているので、Pixel 10 Proを持っていなくても、Geminiを利用できます。Geminiの存在によって、LTEモデルを選ぶ価値が大きくなったように思います。

自動で返信候補を表示するスマートリプライは

さらなる進化を期待したい

Pixel Watch 3以降をPixel 9以降のスマホに接続させた場合は、「スマートリプライ」も利用できます。これはGeminiとオンデバイスAIを用いた機能で、受信したメッセージに対して、AIが内容を判断した上で返信文が提案されるというものです。キーボードを表示させたり、音声で入力して返信することもできますが、素早く返答したいときには重宝しそうです。

なお、スマートリプライはGoogleのメッセージだけでなく、「WhatsApp」にも対応しているようです。ここはぜひ「LINE」への対応も期待したいものです。

筆者は歴代のPixel Watchを使った経験があり、これまでにも「OK Google」と話して天気を調べたりしていました。しかし、Pixel Watch 4ではジェスチャーによって「OK Google」と言わずに済み、音声アシスタントが一段と使いやすくなったように感じています。周囲に人がいる状況で「OK Google」と言うのは、なんとなく恥ずかしいし、だからと言って、小さな声では反応してくれなかったり……。

Pixel Watch 4では、手首をあげると言っても、勢いよくする必要はなく、時刻を確認するように、さっと顔に近づけるだけで反応してくれます。 まだ使っていない人はこの機能をぜひ試してみてください。Pixel Watchの満足度がグンと上がること請け合いです！