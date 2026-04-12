バッテリー持ちが売りのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」は、本当にスペックどおりに21日間も持つ？

HUAWEI WATCH GT 6の連続レビューの3回目です（1回目、2回目）。すでに使い始めてから35日が経ちました。実際に使ってみて、最大の魅力と感じているのは電池持ちです。筆者が使っている46mmモデルは、通常使用で約21日間、ヘビーユースで約12日間の電池持ちを見込めるとのこと。なお、41mmモデルはそれぞれ約14日間、約7日間となっています。

実際の結果としても毎日運動して14日間の連続使用が可能

筆者はこれまでに3回充電しました。まず、2月25日（水）15時にフル充電して使い始めました。それから16日後、3月13日（金）12時過ぎに残量が5％になっていたので充電しました。そのまま使い続けていたら17日間は持続したかもしれません。

ちなみに筆者の使い方は、通知をすべてオンにして、心拍数、血中酸素、睡眠、ストレス、皮膚温の自動モニタリングはオンです。入浴時のみは外して、就寝時は着けていました。ディスプレーの常時表示はオフにしています。手首を上げるだけで点灯する設定であれば反応が良いので、それで特に不便はないからです。

ちなみに、その期間は海外出張や旅行などもあって、かなり忙しくしていました。いつもよりもヘビーに使っているはずですが、GPSを使用する運動は30分〜1時間を週に1〜2回程度だったと記憶しています。

再びフル充電して使い始めると、14日後に8％まで減りました。前回よりもやや消耗が早かったのは、GPSの使用時間が多かったからと思います。この期間は、30分〜1時間のウォーキングやサイクリングをほぼ毎日しました。

短期間の検証ではありますが、筆者の使い方では21日間使い続けるのは無理ではあるものの、14日間は持つという結果です。

電池持ちを優先するなら常時表示はオフにすべき

なお、スペックを見ると、ディスプレーの常時点灯は電池持ちに大きく影響するようで、46mmモデルの場合、常時表示をオンにするとバッテリー時速時間は約7日間までに減るそうです。そこで、使い方を変えずに、常時点灯をオンにしてみました。フル充電から3日後に61％まで減り、4日後には49％に。やはり1週間程度しか持たなそうです。

常時表示をオンにしても、腕を上げたり、画面にタッチしたりしない場合は暗めの表示になります。省電力に配慮されているわけですが、電池持ちを優先するならオフにしたほうがいいでしょう。

もう1つ、多くの電池を使うのがGPS。46mmモデルのGPS連続使用時のバッテリー持続時間は約40時間となっています。筆者は、そこまで長い使用の必要性を想像できませんが、マラソンや登山、トライアスロンなどをしている人には安心でしょうね。

基本スタイルとして、充電は2週間に1回、約1時間でOK！

充電には同梱のクレードルを用います。筆者が残量8％から充電を始めて、時間を計ってみると、約30分後に57％、約1時間後に80％になりました。速くもなく遅くもなくといった感じですが、2週間に1度、1時間程度で済むわけですから非常に便利。よほどの長期間でなければ、出張や旅行に充電器を持っていく必要はないでしょう。

多彩な機能をフルに使っても2週間、節電を意識したら3週間の電池持ちを見込めるHUAWEI WATCH GT 6。充電し忘れて残量5％くらいになっても、そこから1日くらい持つのも頼もしい。いま使っているスマートウォッチの電池持ちに不満を感じている人には、おすすめしたい1本です。