Amazonセール情報大紹介！ 第1556回
サンダルなのにスニーカー感覚！ ニューバランス「Fresh Foam UA710」は夏の外出にちょうどいい
2026年05月25日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
つま先ありで安心感ヨシ！
Fresh Foam UA710が22%OFF！
暑い日は、サンダルでラクをしたい。でも、いかにもサンダルな見た目だと、近所感が出すぎる。あと、つま先ぐらいはしっかりカバーしてほしい……。
そんなわがままに応えるサンダルが、ニューバランスのFresh Foam UA710です。Amazonにて22%OFFの7,755円で販売されています。
Fresh Foam UA710は、サンダルなのにスニーカーっぽく履ける一足。つま先がカバーされたデザインなので、いわゆる“足先むき出しサンダル”より安心感があり、街歩きにも使いやすいのがポイント。
サンダルの気楽さは欲しい。でも、ペタペタ歩く感じや、足元のラフすぎる雰囲気はちょっと……という人にちょうどいいタイプです。
履き心地のキモは、名前にも入っている「Fresh Foam」。ニューバランスが開発した、優れたクッション性と軽量性をもつ独自のミッドソールで、クッション性と軽やかな履き心地が特徴。さらに、3ヵ所の面ファスナーでフィット感を調整できるため、「足に合うかどうか不安」という人にも試しやすいのがうれしいところです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Fresh Foam UA710の特徴
サンダルなのに、つま先まで安心
つま先がカバーされたデザインなので、一般的なサンダルよりも足元に安心感があります。ラフすぎず、スニーカー感覚で履けるのが魅力。
Fresh Foamで歩きやすさ重視
ミッドソールにはFresh Foamを採用。クッション性と軽やかな履き心地で、長めの散歩や買い物にも使いやすいモデルです。
3ヵ所調整でフィット感を合わせやすい
面ファスナーを3ヵ所に備えており、足に合わせてフィット感を調整できます。サンダルの「ゆるい」「ズレる」が気になる人にも扱いやすい一足です。
まとめ：サンダルの気軽さ、スニーカーの安心感
参考価格：9.900円
現在の価格：7,755円［22%OFF］
Fresh Foam UA710をおすすめしたいのは、「暑い日にサンダルを履きたいけど、あまりにもサンダル然としたものは苦手」という人です。つま先カバー付きで見た目はスポーティー。スーパー、散歩、旅行、ちょっとした外出まで、かなり雑に使えます。雑に使えるのに、足元が雑に見えにくい。
アウトソールには舗装路でも不整地でもグリップ力を発揮する「AT Tread」アウトソールを採用しているため、街歩きだけでなく、キャンプ場や公園のような少し足場が変わる場所にも向いています。休日の外出まで守備範囲に入ってくるFresh Foam UA710。夏の足元レギュラー候補として、かなり頼れる存在です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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