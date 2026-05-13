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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第7回

コスパ最強と名高いスマホ「moto g66j 5G」 防水・防塵・耐衝撃、大容量バッテリーも備えて3万円ちょいは魅力的！

2026年05月13日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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このお値段で“全部入り”
「moto g66j 5G」

　moto g66j 5Gは2025年7月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、3万1403円で販売されています（5月13日現在）。定価で買うより7400円ほどお得です。

　高耐久をうたったモデルで、高い防水防塵性能を持っているのが特徴。外出時に雨で濡れた程度ではビクともしませんし、硬質ガラス採用によって落下時の傷つきにも耐性があります。

　メインカメラは5000万画素と十分な性能。シャープで美しい写真を撮影できます。「自動ナイトビジョン」機能で暗所の撮影にも適応しているほか、AIによって被写体の笑顔を逃さず切り取ります。

　大容量の5200mAhバッテリーでお出かけ時も安心。FeliCa（おサイフケータイ）／NFCにも対応し、日常使いでまったく不便を感じさせない“全部入り”の快適さが評判です。

「moto g66j 5G」の特徴

圧倒的コスパ

　ミドルレンジ（エントリーモデル）の価格帯としては、全体的にバランスの取れた機能を備えています。3万円台で高耐久・NFC・大容量バッテリーなどの必要な機能が揃っているモデルはなかなかありません。

ワンランク上の防水防塵機能

　IP68/IP69は最上位クラスの防水防塵で、水没や高温・高圧水への耐久テストに合格した端末にのみ与えられる規格です。加えてディスプレーは頑丈な「Corning Gorilla Glass 7i」を使用し、手元から落下させても大丈夫という安心感があります。

大きめで目に優しい端末

　端末のサイズは「縦165.75×横76.26×厚さ8.50mm」と比較的大きめ。ディスプレーサイズが約6.7インチと広く見やすいのが特徴。解像度はフルHDで、120Hzリフレッシュレートに対応しています。

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まとめ：普段使い用にコスパ重視したい人へ

　おすすめしたいのは、「コスパの良いスマホ」を探している人です。通話、ブラウジング、カメラ、おサイフケータイなど、日常使いの機能は十分揃っていて不自由なく使える端末です。

　エンタメ用ではなく、普段使い用として見るなら圧倒的なコストパフォーマンス「moto g66j 5G」。お手頃な価格で良い端末を探している人は、ぜひチェックしてみてください。

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