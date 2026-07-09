米軍準拠テストクリアの堅牢性！ 頼れるASUSのChromebookがプライムデーで18％OFF

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

壊れにくさと接続性に優れたChromebook

ASUSのChromebook「CM14」がプライムデー先行セール対象に。現在、18％OFFの5万9800円で販売中。壊れにくさと接続性に注目したい14型Chromebook。タフに・長く・ストレスなく使いたい人向けの上位モデルです。なにより発売から間もない本製品がセール対象なのはうれしいの一言。買うなら今ですよ！

ASUS Chromebook「CM14」の特徴

■Amazon限定色で登場！

標準モデルはクワイエットブルーですが、本製品はAmazon限定モデルのため、本体カラーは「ピュアグレー」となっています。ビジネスシーンでも悪目立ちしない落ち着いた色使いは◎。

■質実剛健でスタイリッシュ！

米国軍用規格に準拠したテストを標高、気温、湿度、振動などの12方法・24手順でクリア。抜群の堅牢性を誇ります。最大約13.6時間のバッテリー、約1.35kgの軽量ボディーも相まって、日々持ち歩けるタフな相棒として活躍するでしょう。

■スペックも充実！

MediaTek Kompanio 540＋8GBメモリ＋64GBストレージのほか、14型フルHD液晶、プライバシーシャッター付きWebカメラ、Wi-Fi 6を搭載。USB Type-C×2、HDMI、USB Type-A、ヘッドホンコンボジャックと過不足ないインターフェースも魅力です。

タフな相棒を探しているなら

可搬性に優れた筐体だからこそ、どこに持ち運んでも「タフでつながる」ことは重要。その点、「CM14」は米軍規格準拠のテストで証明された「壊れにくさ」、豊富なインターフェースとWi-Fi 6による「接続性」どちらも安心できます。タフな相棒を探している社会人にオススメです。

参考価格：72,800円

現在の価格：59,800円［18％OFF］