Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第87回
ASUS Chromebook「CM14」
米軍準拠テストクリアの堅牢性！ 頼れるASUSのChromebookがプライムデーで18％OFF
2026年07月09日 21時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
壊れにくさと接続性に優れたChromebook
ASUSのChromebook「CM14」がプライムデー先行セール対象に。現在、18％OFFの5万9800円で販売中。壊れにくさと接続性に注目したい14型Chromebook。タフに・長く・ストレスなく使いたい人向けの上位モデルです。なにより発売から間もない本製品がセール対象なのはうれしいの一言。買うなら今ですよ！
ASUS Chromebook「CM14」の特徴
■Amazon限定色で登場！
標準モデルはクワイエットブルーですが、本製品はAmazon限定モデルのため、本体カラーは「ピュアグレー」となっています。ビジネスシーンでも悪目立ちしない落ち着いた色使いは◎。
■質実剛健でスタイリッシュ！
米国軍用規格に準拠したテストを標高、気温、湿度、振動などの12方法・24手順でクリア。抜群の堅牢性を誇ります。最大約13.6時間のバッテリー、約1.35kgの軽量ボディーも相まって、日々持ち歩けるタフな相棒として活躍するでしょう。
■スペックも充実！
MediaTek Kompanio 540＋8GBメモリ＋64GBストレージのほか、14型フルHD液晶、プライバシーシャッター付きWebカメラ、Wi-Fi 6を搭載。USB Type-C×2、HDMI、USB Type-A、ヘッドホンコンボジャックと過不足ないインターフェースも魅力です。
タフな相棒を探しているなら
可搬性に優れた筐体だからこそ、どこに持ち運んでも「タフでつながる」ことは重要。その点、「CM14」は米軍規格準拠のテストで証明された「壊れにくさ」、豊富なインターフェースとWi-Fi 6による「接続性」どちらも安心できます。タフな相棒を探している社会人にオススメです。
参考価格：72,800円
現在の価格：59,800円［18％OFF］
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