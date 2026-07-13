Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第93回
Lenovo ゲーミングノートPC LOQ 17IRX10
【最終日】RTX 5070＆165Hz対応17.3型液晶のゲーミングノートPCがプライムデー特価中
2026年07月13日 19時00分更新
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Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10」がプライムデーセール対象
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10」がプライムデーセール対象に。ただいま29万8980円で販売中。Core i7-14700HXにRTX 5070 Laptop GPU、32GBメモリーを備えた良好なスペックに最大165Hzの17.3型液晶を組み合わせた本製品は、コンパクトに本格的なPCゲームをプレイしたい人にぴったりでしょう。
高性能＋大画面＋高リフレッシュレートで文句なしの一台、ぜひこの機会に！
Lenovo「LOQ 17IRX10」の特徴
■基本スペック、良し！
CPUがCore i7-14700HX、グラボにRTX 5070 Laptop GPU、メモリーは32GBと、ゲーミングノートPCとして良好な基本スペックを誇ります。これがプライムデーのタイミングで30万円以下なのはお買い得でしょう。
■鮮やかでヌルヌルな画面、良し！
17.3型のIPS液晶大画面はゲームをプレイしやすいフルHD解像度。リフレッシュレートも最大165Hzとヌルヌルが期待できます。さらにsRGBカバー率も100％で鮮やかな表現を堪能できるでしょう。NVIDIA G-SYNCにも対応しています。
■インターフェース、良し！
電源ポートのほか、USB PD対応のUSB Type-C、USB Type-A×4、HDMI、ヘッドホンコンボジャック、有線LANポートとインターフェース類も充実。また、Wi-Fi 6とBluetooth v5.3に対応し、電子式のカメラプライバシーシャッターまで備えています。
プライムデーならではのチャンスを活かそう！
ある程度高性能なゲーミングノートPCを求めるなら価格に目をつむるしかないのは常識。しかし、30万円を大きく超える製品が30万円以下まで降りて来るのがプライムデーの醍醐味！ コンパクトにPCゲームを楽しみたいなら、この機会にぜひ。
現在の価格：298,980円
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