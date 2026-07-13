【最終日】RTX 5070＆165Hz対応17.3型液晶のゲーミングノートPCがプライムデー特価中

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Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10」がプライムデーセール対象

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 17IRX10」がプライムデーセール対象に。ただいま29万8980円で販売中。Core i7-14700HXにRTX 5070 Laptop GPU、32GBメモリーを備えた良好なスペックに最大165Hzの17.3型液晶を組み合わせた本製品は、コンパクトに本格的なPCゲームをプレイしたい人にぴったりでしょう。

高性能＋大画面＋高リフレッシュレートで文句なしの一台、ぜひこの機会に！

Lenovo「LOQ 17IRX10」の特徴

■基本スペック、良し！

CPUがCore i7-14700HX、グラボにRTX 5070 Laptop GPU、メモリーは32GBと、ゲーミングノートPCとして良好な基本スペックを誇ります。これがプライムデーのタイミングで30万円以下なのはお買い得でしょう。

■鮮やかでヌルヌルな画面、良し！

17.3型のIPS液晶大画面はゲームをプレイしやすいフルHD解像度。リフレッシュレートも最大165Hzとヌルヌルが期待できます。さらにsRGBカバー率も100％で鮮やかな表現を堪能できるでしょう。NVIDIA G-SYNCにも対応しています。

■インターフェース、良し！

電源ポートのほか、USB PD対応のUSB Type-C、USB Type-A×4、HDMI、ヘッドホンコンボジャック、有線LANポートとインターフェース類も充実。また、Wi-Fi 6とBluetooth v5.3に対応し、電子式のカメラプライバシーシャッターまで備えています。

プライムデーならではのチャンスを活かそう！

ある程度高性能なゲーミングノートPCを求めるなら価格に目をつむるしかないのは常識。しかし、30万円を大きく超える製品が30万円以下まで降りて来るのがプライムデーの醍醐味！ コンパクトにPCゲームを楽しみたいなら、この機会にぜひ。

現在の価格：298,980円