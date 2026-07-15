ゲーム画面も作業スペースも横に広がる！ LGの21：9モニターが2万2800円

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アスペクト比21：9の横長画面が安い！

LGのウルトラワイドモニター「29U511A-B」がタイムセール対象。現在、15％OFFの2万2800円で販売中。パソコンで効率的に作業したい人にはアスペクト比21：9の横長画面がオススメ。LGの「29U511A-B」はウィンドウを複数枚開いて一覧できる広大な表示領域が最大の魅力。その特徴は動画編集やゲームプレイでも活きることでしょう。

参考価格：26,737円

現在の価格：22,800円［33％OFF］

LG ウルトラワイドモニター「29U511A-B」の特徴

■仕事の相棒として有能！

アスペクト比21：9の横長画面は、ウィンドウを複数枚並列させた際の一覧性に優れます。資料とWebブラウザを開きながらパワポを作る、資料を広げつつWeb会議しながらメモを取る、といったシチュエーションで抜群の作業性を発揮します。

■動画視聴やゲームでの没入感アップ！

横長画面が視界を覆うので圧倒的な没入感が気持ち良い！ シネマスコープサイズの映画の鑑賞や、世界に浸りたいゲームのプレイにも適しています。HDR 10や最大100Hzのリフレッシュレートもその体験をより深くしてくれるでしょう。

■クリエイティブ作業もOK！

ブルーライト低減モード、フリッカーセーフなど目にやさしい機能を搭載。sRGBカバー率99％かつ工場出荷時キャリブレーション済なので映像体験はもちろん、写真や動画の編集時にも安心して利用できます。

オールマイティーに使える製品で買い！

横長画面による使い勝手の良さと、ひと通りの機能をあわせ持ったオールマイティーな外付けディスプレーです。作業の効率化、映像をもう一段深く味わいたい、といった人にオススメ。タイムセールで割引中の今は、ズバリ買いと言えるでしょう。