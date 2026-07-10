サポートカードにはSSRナイスネイチャが登場！
『ウマ娘 プリティーダービー』に新育成ウマ娘★3ファインモーションが登場！
Cygamesは7月10日、iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘とサポートカードが登場したと発表。
今回登場するのは、育成シナリオ「トレセン軒編」でも活躍したウマ娘たちだ。本日より、それぞれのピックアップガチャを開催。期間は2026年7月21日11時59分まで。
新登場の新育成ウマ娘は
★★★ [麺華煌彩伝・極]ファインモーション
新たなサポートカードは
・SSR [両手いっぱい、小倉愛]ナイスネイチャ
・SR [瞬光]カルストンライトオ
スキルなどの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。
ガチャの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせをチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Google Play Games）：配信中（2023年4月19日）
PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
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