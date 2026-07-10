Cygamesは7月10日、iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘とサポートカードが登場したと発表。

今回登場するのは、育成シナリオ「トレセン軒編」でも活躍したウマ娘たちだ。本日より、それぞれのピックアップガチャを開催。期間は2026年7月21日11時59分まで。

新登場の新育成ウマ娘は

★★★ [麺華煌彩伝・極]ファインモーション

新たなサポートカードは

・SSR [両手いっぱい、小倉愛]ナイスネイチャ

・SR [瞬光]カルストンライトオ

スキルなどの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。

ガチャの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせをチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Google Play Games）：配信中（2023年4月19日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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