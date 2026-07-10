プライムデーでHP複合機が1万円切り！ 自宅で印刷・コピー・スキャン三昧

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今なら複合機が1万円切り！

HPのA4インクジェット複合機「ENVY Inspire 7220」がプライムデーセール対象。現在、33％OFFの9980円で販売中。カラー液晶タッチスクリーンを備え、印刷・スキャン・コピーがこれ一台で思いのまま。自動両面印刷にも対応し、テレワークや家庭学習の強い味方になるでしょう。

HP A4インクジェット複合機「ENVY Inspire 7220」の特徴

■印刷・コピー・スキャンを一台で！

「ENVY Inspire 7220」はA4複合機。奥行38.3×幅46×高さ19.1cmのコンパクトボディーに印刷・コピー・スキャンの各機能が詰め込まれています。前面給紙トレイの採用で置き場所に困ることもありません。

■スマホ連携が便利！

専用スマホアプリとの連携で、セットアップからインク残量確認、クラウド印刷、スマホカメラでのスキャンなど多彩な機能を活用できます。自動的に接続不具合を検出・解消する「自動回復デュアルバンドWi-Fi」も頼もしい。

■かゆいところに手が届く！

2.7型液晶カラータッチスクリーンで直感的な操作が可能。また、インク交換のたびにヘッドも新品になる「ヘッド一体型カートリッジ」採用で印刷品質も安心。たとえ黒インクが切れてもほかの3色でグレー寄りの黒を再現できるので、「インク購入まで印刷できない」という不便から解放されます。

コンビニに通うよりは1万円で自宅に置いておこう

昔と比べると地味な存在になったプリンターですが、たとえば学校に通うお子さんがいると印刷・コピー・スキャンが必要になる機会も地味に増えますし、そのたびにコンビニ通いするのも面倒ですよね……。1万円を切ったこのタイミングで購入してしまったほうが利便性アップにつながるかもしれませんよ！

参考価格：9,980円

現在の価格：14,800円［33％OFF］