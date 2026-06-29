Cygamesは6月29日、iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）で配信中の育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、ウマ娘）について、新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ ～恩返し、始めました～」を公開し、あわせて新CMを公開した。

■あんな武豊さん、こんな武豊さん……そして、熱唱するルメールさん！

本日公開されたCM「豊かな味わい」篇は、新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ ～恩返し、始めました～」にちなみ、ラーメンをテーマにした構成となっている。

『ウマ娘』のCMではすっかりおなじみとなった、ジョッキーの武豊さんとクリストフ・ルメールさんが登場。ラーメンをおいしそうにすする武豊さん。その一口の奥では、過去のCMで見せたさまざまな姿の武さんたちが、豊かな味わいを表現している。

さらにCMで流れているのは、人気ロックバンド・シャ乱Qの1992年のヒット曲「ラーメン大好き小池さんの唄」をオマージュした新録曲。歌唱を担当したのは、なんとクリストフ・ルメールさん。グルーヴ感たっぷりのバンド姿にも注目してほしい。

●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「豊かな味わい」篇

https://youtu.be/nA7A5PhjDiU

・本編カット

■撮影現場レポート

CM撮影当日は、武さんがラーメンを食べる冒頭のシーンから撮影がスタート。ラーメンが大好き！ と撮影前から意気込んでいたという武さん。本番でも実際にラーメンを口にすると、「美味しい！」と笑顔で次々に麺をすすっていた。

続く撮影では、食べる側から一転、ラーメン店主に扮した武さんがスタジオに登場。凛々しい店主姿にスタジオがどよめくなか、湯切りザルを両手に、CMタイトルでもある「豊かな味わい」をポーズ付きでばっちり決めた。

ルメールさんは、歌唱収録のためまずはレコーディング現場へ。軽快な足取りで収録ブースに入られたかと思うと、冒頭からスタッフも驚くほどの声量を響かせる。歌うたびにレベルアップしていくその歌声に、スタジオのテンションも急上昇。期待を超える素晴らしい仕上がりになった。

続いて、ルメールさんはバンドシーンの撮影へ。ボーカル、ギター、キーボード、ドラムという一人四役を演じた。個性的で目をひく衣装の数々も、すべて見事に着こなして見せたルメールさん。スタジオに入ってくる姿はまるでファッションショーのランウェイのようで、歓声と拍手が沸き起こるほどだった。

ルメールさんが暖簾をくぐり、武さんのラーメンに驚く最後の場面の撮影では、時間の限られたシーンでテンポよく演技をする必要があり、二人の阿吽の呼吸が問われる撮影に。しかし、さすがのチームワークで、見事撮影成功した。

二人の魅力が存分に発揮された撮影は、和やかな雰囲気のまま無事にクランクアップを迎えた。

■【ウマ娘 プリティーダービー】CM「らっしゃい！トレセン軒！ ～恩返し、始めました～」篇

新曲「トレセンラーメン列伝」をBGMに、感謝の気持ちを届けるべく、丹精込めて最高の一杯を作るウマ娘たちの熱く燃え上がる姿を描いている。完成した一杯の輝くビジュアルにも注目しよう。

https://youtu.be/oMvQCPrViAQ

・本編カット

■新育成シナリオ公開記念！ 最大80連ガチャ無料＆ジュエル1500個プレゼント

新育成シナリオ「らっしゃい！トレセン軒！ ～恩返し、始めました～」の公開を記念して、本日6月29日から、ゲーム内でさまざまなキャンペーンを実施中。

「1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」では、期間中にログインすると、開催中のガチャの「10回引く！」を最大8回まで1日1回無料で引くことができる。また、期間中にログインすることでジュエルを1500個獲得できるキャンペーンも開催中だ。

ほかにも記念ミッションや育成キャンペーンなども開催中。この機会にぜひゲームを楽しんでみてはいかがだろうか。詳細は、公式サイトのお知らせを確認してほしい。

■★3ナリタトップロード、SSRメイショウドトウ＆SSR駿川たづながガチャに登場！

本日6月29日12時より「新育成シナリオ開幕 プリティーダービーガチャ」と「新育成シナリオ開幕 サポートカードガチャ」を開催中。

「新育成シナリオ開幕 プリティーダービーガチャ」には新育成ウマ娘★3[万福龍湯伝・頂]ナリタトップロードが登場。「新育成シナリオ開幕 サポートカードガチャ」にはSSR [その執念は怒濤が如く]メイショウドトウ、SSR [一杯のノスタルジア]駿川たづなが登場する。

両ガチャの開催期間は、2026年7月21日11時59分まで。

※掲載されている日時・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像およびサービス内容は開発中のものであり、実際の開催・実施時には異なる場合がございます

※本プレスリリースで使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／DMM GAMES／Google Play Games）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Google Play Games）：配信中（2023年4月19日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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