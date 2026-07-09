Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第86回
Lenovo Chromebook「Duet 11」
10.95型タッチ液晶Chromebookがプライムデー特価！ キーボード脱着式、SSD 128GB搭載なのもデカい
2026年07月09日 18時00分更新
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SSD 128GBのChromebookがお得に買える！
LenovoのChromebook「Duet 11」がプライムデー先行セール対象に。参考価格：69,300円のところ、9％OFFの6万3200円で販売中。デタッチャブル仕様でタブレット＆ノートの1台2役をこなし、ストレージは128GBとChromebookとしては大容量。出先で資料閲覧・手書きメモ・Web会議をこなしたいビジネスパーソンやクリエイティブ用途にオススメ。
Lenovo Chromebook「Duet 11」の特徴
■キーボード脱着可能で1台2役！
キーボード部分を取り外せるデタッチャブル仕様。普段は10.95型WUXGAタッチ液晶搭載のタブレットとして運用、文書作成時はキーボードと組み合わせてノートPCのように操れます。
■Chromebookでストレージ128GB！
ChromebookはSSD 64GBの仕様が多いなか、「Duet 11」は倍の128GBを用意。MediaTek Kompanio 838および8GBメモリとの組み合わせで余裕を持った運用ができます。
■どこでも持ち運べる！
幅255.37×奥行166.92×厚さ17.8mm、約1kg（フォリオキーボード＆フォリオスタンド装着時）とノートPC状態でもモバイル性は上々。約510gのタブレット状態なら片手で持ち運べる手軽さがうれしいですね。
汎用性に優れたChromebookが欲しいなら
抜群のモバイル性はもちろん、Wi-Fi 6とBluetooth v5.3に対応しておりワイヤレス接続能力も十分、ヘッドホンコンボジャックにプライバシーシャッター付きのカメラも装備しておりWeb会議もこなせます。ノートPC＆タブレットの汎用性を重視したい社会人なら特価中の今がチャンスですよ！
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